El goleador en la mira del Pumas

El goleador de Platense y delantero de la Selección Paraguaya, Ronaldo Martínez, está en la órbita del Pumas de México, según reportan varios medios del exterior. El ariete tuvo una gran temporada en el fútbol argentino en donde se coronó campeón del torneo Apertura.

Según publica César Merlo, el conjunto de Pumas tiene conversaciones con el Calamar y con el entorno del jugador para tratar de fichar al futbolista que terminó siendo el goleador del torneo Clausura 2025.

Ronaldo Martínez marcó 8 tantos, los mismos que tiene Marcelo Torres de Gimnasia y Esgrima de La Plata. El paraguayo volverá a entrar en acción este sábado, cuando su equipo mida a Estudiantes en la final por el “Trofeo de campeones” de la AFA.