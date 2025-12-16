16 dic. 2025
Fútbol Internacional

El goleador en la mira del Pumas

El delantero de Platense, Ronaldo Martínez, podría migrar al fútbol mexicano en este mercado de pases.

Diciembre 16, 2025 10:08 a. m. • 
Por Redacción D10
ronaldo martinez.jfif

Ronaldo Martínez celebra un gol de Platense.

Foto: Gentileza

El goleador de Platense y delantero de la Selección Paraguaya, Ronaldo Martínez, está en la órbita del Pumas de México, según reportan varios medios del exterior. El ariete tuvo una gran temporada en el fútbol argentino en donde se coronó campeón del torneo Apertura.

Según publica César Merlo, el conjunto de Pumas tiene conversaciones con el Calamar y con el entorno del jugador para tratar de fichar al futbolista que terminó siendo el goleador del torneo Clausura 2025.

Ronaldo Martínez marcó 8 tantos, los mismos que tiene Marcelo Torres de Gimnasia y Esgrima de La Plata. El paraguayo volverá a entrar en acción este sábado, cuando su equipo mida a Estudiantes en la final por el “Trofeo de campeones” de la AFA.

Ronaldo Martínez Platense Pumas
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Sergio Reguilón
Fútbol Internacional
El Inter Miami ficha a Sergio Reguilón
El Inter Miami anunció este lunes el fichaje del lateral español Sergio Reguilón, que se encontraba sin equipo tras abandonar el pasado enero la disciplina del Tottenham Hotspur, y que suplirá la baja de su compatriota Jordi Alba, recientemente retirado.
Diciembre 15, 2025 02:25 p. m.
 · 
Redacción D10
josé florentin_51274055.jpg
Fútbol Internacional
Piden detención de José Florentín
El jugador paraguayo José Florentín está nuevamente en el ojo de la polémica y ahora piden su detención.
Diciembre 15, 2025 10:53 a. m.
 · 
Redacción D10
Jean-Marc Bosman
Fútbol Internacional
La sentencia Bosman cumple 30 años
La sentencia que lleva el nombre del exfutbolista belga Jean-Marc Bosman, la más revolucionaria jamás dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en materia deportiva, cumple este lunes su 30 aniversario con la huella aún viva de las costuras que rompió en las estructuras del deporte europeo.
Diciembre 15, 2025 10:42 a. m.
 · 
Redacción D10
G8LJ-XDWcAIxY2D.jpeg
Fútbol Internacional
Corinthians y Vasco da Gama, a la final de la Copa de Brasil por un cupo a la Libertadores
Corinthians y Vasco da Gama disputarán la final de la Copa de Brasil, que definirá el último cupo brasileño a la fase de grupos de la Copa Libertadores del próximo año.
Diciembre 15, 2025 09:46 a. m.
 · 
Redacción D10
G8LyZ5gW4AAkhEs.jpeg
Fútbol Internacional
El Toluca de Morales logra el bicampeonato
Toluca derrotó este domingo por 9-8 en la tanda de penales al Tigres UANL, con una falla decisiva del campeón mundial argentino Ángel Correa, para retener el título en el torneo Apertura 2025 del fútbol mexicano.
Diciembre 15, 2025 09:00 a. m.
 · 
Redacción D10
jcl.png
Fútbol Internacional
Conocerán a sus rivales
Los representantes paraguayos en la Copa Libertadores y Copa Sudamericana del próximo año conocerán este jueves 18 de diciembre, a las 12:00, a sus respectivos rivales en las fases iniciales, en el sorteo de emparejamientos a realizarse en la ciudad de Luque.
Diciembre 15, 2025 08:00 a. m.
 · 
Redacción D10
