10 sept. 2025
Fútbol Internacional

El exjugador de Cerro Porteño que quiere volver del retiro

Con la chance que tiene Bolivia de volver a una Copa del Mundo, un exjugador que pasó por Cerro Porteño podría salir del retiro.

Septiembre 10, 2025 04:47 p. m.
Marcelo Moreno Martins

Marcelo Moreno Martins (9) casi completó el año y medio en Cerro Porteño.

Foto: Gentileza - Afición Central

Bolivia venció a Brasil por 1-0 en el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas y se quedó con la plaza del repechaje para la Copa del Mundo 2026. Con esto, la Verde tiene la chance de volver a un torneo de esta magnitud 32 años después de su última participación, que fue en USA 1994.

En las gradas estuvo el máximo goleador de la Selección Boliviana: Marcelo Moreno Martins. El exfutbolista, que vistió la camiseta de Cerro Porteño en la parte final de su carrera, podría salir del retiro, según lo que declaró.

#Deportes l Marcelo Martins, máximo goleador histórico de la selección boliviana, no puede contener su emoción porque La Verde pudo alcanzar el repechaje mundialista tras vencer a Brasil.

Me siento bien para poder volver. Vamos a ver qué pasa. Los chicos lo dejaron todo en la cancha, yo disfruto de esto al máximo. Vamos a analizarlo bien”, fue lo que respondió tras consultarle sobre un posible regreso.

A mí no me tiene que convencer nadie. Tengo mi corazón con la Verde siempre, lo que resta es que hablemos sobre lo que se pueda venir”, expresó.

Marcelo Moreno Martins Bolivia Cerro Porteño
