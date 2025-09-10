El exjugador de Cerro Porteño que quiere volver del retiro

Bolivia venció a Brasil por 1-0 en el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas y se quedó con la plaza del repechaje para la Copa del Mundo 2026. Con esto, la Verde tiene la chance de volver a un torneo de esta magnitud 32 años después de su última participación, que fue en USA 1994.

En las gradas estuvo el máximo goleador de la Selección Boliviana: Marcelo Moreno Martins. El exfutbolista, que vistió la camiseta de Cerro Porteño en la parte final de su carrera, podría salir del retiro, según lo que declaró.

“Me siento bien para poder volver. Vamos a ver qué pasa. Los chicos lo dejaron todo en la cancha, yo disfruto de esto al máximo. Vamos a analizarlo bien”, fue lo que respondió tras consultarle sobre un posible regreso.

“A mí no me tiene que convencer nadie. Tengo mi corazón con la Verde siempre, lo que resta es que hablemos sobre lo que se pueda venir”, expresó.