A Pura Champions

A las 14:45 se disputarán dos juegos: Napoli vs. Frankfurt y Slavia Praga vs. Arsenal, mientras que otros siete juegos se disputarán en simultáneo desde las 17:00, resaltando sin duda alguna el duelo entre el Liverpool y Real Madrid, equipos con múltiples Champions y que prometen grandes emociones.

Slot, DT del elenco inglés, tiene como bajas para este encuentro a Alisson, Isak, Curtis Jones y Jeremie Frimpong, mientras que Xabi Alonso suma de forma inesperada a Franco Mastantuono, por una pubalgia, a las ausencias por lesión de Dani Carvajal, David Alaba y Antonio Rüdiger.

Otros compromisos: Atlético de Madrid vs. Union Saint-Gilloise; Tottenham vs. Copenhague; Olympiacos vs. PSV; Juventus vs. Sporting de Lisboa; PSG vs. Bayern y Bodo/Glimt vs. Mónaco.

“Merecemos un poco de confianza”

El entrenador del París Saint-Germain, Luis Enrique, reconoció que el duelo de hoy contra el Bayern de Múnich será “muy duro” por el buen momento que afronta el rival, pero aseguró que el campeón de Europa merece “un poco de confianza”. “Ganar es importante no solo por los tres puntos, ni porque estemos en el grupo más difícil. Es importante porque tenemos que ser competitivos contra cualquier rival”, declaró en rueda de prensa.