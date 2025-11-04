04 nov. 2025
Champions League

A Pura Champions

La cuarta fecha de la fase de liga de la Champions League 2025/2026 se pone en marcha hoy con nueve atractivos compromisos.

Noviembre 04, 2025 07:41 a. m. • 
Por Redacción D10
FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-ESPANYOL

Determinante. Kylian Mbappé, delantero francés del Madrid.

Foto: AFP

A las 14:45 se disputarán dos juegos: Napoli vs. Frankfurt y Slavia Praga vs. Arsenal, mientras que otros siete juegos se disputarán en simultáneo desde las 17:00, resaltando sin duda alguna el duelo entre el Liverpool y Real Madrid, equipos con múltiples Champions y que prometen grandes emociones.

Slot, DT del elenco inglés, tiene como bajas para este encuentro a Alisson, Isak, Curtis Jones y Jeremie Frimpong, mientras que Xabi Alonso suma de forma inesperada a Franco Mastantuono, por una pubalgia, a las ausencias por lesión de Dani Carvajal, David Alaba y Antonio Rüdiger.

Otros compromisos: Atlético de Madrid vs. Union Saint-Gilloise; Tottenham vs. Copenhague; Olympiacos vs. PSV; Juventus vs. Sporting de Lisboa; PSG vs. Bayern y Bodo/Glimt vs. Mónaco.

“Merecemos un poco de confianza”

El entrenador del París Saint-Germain, Luis Enrique, reconoció que el duelo de hoy contra el Bayern de Múnich será “muy duro” por el buen momento que afronta el rival, pero aseguró que el campeón de Europa merece “un poco de confianza”. “Ganar es importante no solo por los tres puntos, ni porque estemos en el grupo más difícil. Es importante porque tenemos que ser competitivos contra cualquier rival”, declaró en rueda de prensa.

Champions League Fútbol Internacional
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Galatasaray Bodo
Champions League
Osimhen marca la diferencia
El nigeriano Victor Osimhen marcó este miércoles la diferencia en el segundo triunfo seguido del Galatasaray en la Liga de Campeones, a costa del Bodo/Glimt (3-1), que encajó su primera derrota víctima de su nula puntería.
Octubre 22, 2025 03:53 p. m.
 · 
Redacción D10
FBL-EUR-C1-EINDHOVEN-NAPOLI
Champions League
El PSV baila al Napoli
El PSV Eindhoven empezó perdiendo ante el Napoli, pero tomó el control, remontó y acabó bailando este martes al combinado de Antonio Conte (6-2), goleado y muy superado en un duelo que volvió a sembrar dudas en el vigente campeón italiano, derrotado por segunda vez consecutiva en apenas cuatro días.
Octubre 21, 2025 06:14 p. m.
TOPSHOT-FBL-EUR-C1-NEWCASTLE-BENFICA
Champions League
Gordon sigue dulce y hunde a Mourinho
Anthony Gordon está tocado por una varita en la Liga de Campeones: cuatro goles acumula el extremo inglés, cuya última víctima fue el Benfica de un José Mourinho que aún no sabe lo que es sumar un solo punto en Europa esta temporada.
Octubre 21, 2025 06:12 p. m.
-
Champions League
El PSG aniquila al Leverkusen
El París Saint-Germain (PSG) sacó el mazo ante el Bayer Leverkusen de los españoles Grimaldo y Aleix García, al que castigó en Alemania con un 2-7, en un encuentro especialmente vibrante en la primera parte, cuando hubo dos expulsiones (una en cada equipo) y un penal fallado por el propio Grimaldo.
Octubre 21, 2025 06:08 p. m.
Barcelona vs Olympiacos
Champions League
Fermín le regala una goleada al Barça en su mejor noche
Cuando más lo necesitaba, Fermín López, con el primer triplete de su carrera profesional, le ha regalado una goleada y una dosis de autoestima al Barça de Hansi Flick ante el Olympiacos (6-1).
Octubre 21, 2025 04:02 p. m.
 · 
Redacción D10
Kairat Pafos
Champions League
El Kairat, incapaz ante el Pafos que jugó con 10
El Kairat Almaty desperdició una buena ocasión para hacer historia y convertirse en el primer equipo de Kazajjistán en ganar un partido en la Liga de Campeones, ante un rival mermado, el Pafos chipriota, que se quedó con diez jugadores a los tres minutos.
Octubre 21, 2025 03:56 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más