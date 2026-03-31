El desafío más fuerte

La Selección Paraguaya choca hoy con Marruecos, en Francia, desde las 15:00, en el segundo juego amistoso de fecha FIFA, en el último combo antes del inicio de la Copa del Mundo 2026.

La prueba es la más importante, ya que el rival es de alto nivel de exigencia y que llega en progresiva evolución, tras haber sido cuarto en el último Mundial 2022, tercero en los Juegos Olímpicos 2024, campeón Mundial Sub 20 en el 2025 y subcampeón de la Copa África, con un plantel de jugadores compitiendo en grandes ligas.

En la Albirroja, se mantiene la estructura, con una figura del 4-5-1, recuperando la titularidad Orlando Gill en portería, Juan Cáceres como lateral por derecha, con novedad en el medio, con Braian Ojeda haciendo dupla en la contención con Damián Bobadilla, mientras que en el ataque Gabriel Ávalos es el referente en punta.

Se espera un juego con mucha intensidad, en donde será puesto a prueba la capacidad del equipo paraguayo para mantener un ritmo exigente y hasta dónde puede tomar protagonismo inicial.

El único antecedente ante Marruecos data del 22 de septiembre del 2022, con empate sin goles en juego celebrado en España.

CIFRA. 2-1 venció Paraguay a Camerún en el último amistoso disputado ante un rival africano el 29 de mayo del 2014. 0-0 fue el empate entre Paraguay y Marruecos en el último juego disputado el 22 de septiembre del 2022.