El crack de Vélez que interesa a Guaraní

Tiene 20 años, está en las inferiores de Vélez Sarsfield de Argentina, tiene contrato hasta el 2028 y estaría en el interés de Guaraní de cara a la segunda parte de la temporada 2025. Roberto Nanni, que lo entrenó en el equipo de Liniers, elogió las condiciones del futbolista.

“Es muy bueno, distinto, suele jugar como extremo por derecha. Es desequilibrante, exquisito. Va a ser el salto a primera y seguro va necesitar tiempo de adaptación”, comenzó diciendo Nanni en conversaciones con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental.

“En Vélez no tiene lugar, pero no es por falta de calidad, tiene contrato. Yo lo tuve dos años. Tiene calidad, tiene un juego particular. Es distinto, pero tiene que demostrarlo”, agregó el ex goleador azulgrana en la 1080 AM.

Guaraní, con Víctor Bernay, incorporó muy poco y hasta ahora solo confirmó a Derlis Rodríguez. El DT había reconocido que solo sumaría refuerzos en caso de extrema necesidad, con la intención de dar lugar a juveniles de la casa.