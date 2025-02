El Chelsea revive ante un ‘muerto’

El Chelsea, después de dos derrotas consecutivas en la Premier League, tomó impulso hacia la cuarta plaza, revivió con los tantos de Nkunku, Pedro Neto, Colwill y Cucurella para golear 4-0 al Southampton, colista de la categoría y prácticamente desahuciado en su pelea por mantener la categoría.

Con el agua al cuello, a trece puntos de distancia de la salvación (podrían ser más al finalizar la jornada), el Southampton era la perfecta víctima para el Chelsea tras caer derrotado el pasado fin de semana ante el Aston Villa. Parte de protagonismo negativo de esa derrota se la llevó Jorgensen, con un error descomunal en uno de los tantos de Asensio.

A Enzo Maresca, en pleno debate sobre la suplencia del otro guardameta, Robert Sánchez, no le tembló el pulso y colocó en el once a Jorgensen, que devolvió la confianza a su entrenador con una parada de fotografía, de las más espectaculares del curso y al único disparo peligroso entre los tres palos del Southampton. Fue un cabezazo de Onuachu, a la media hora, y que provocó una estirada descomunal del ex meta del Villarreal.

No hubo nada más del Southampton. Ni rastro. No se esperaba otra cosa. Plantar cara al Chelsea en Stamford Bridge habría sido un sorpresón que no permitió bajo ningún concepto el conjunto londinense. Con la Liga de Campeones en juego, no estaban para sobresaltos. Y menos ante el colista.

Por eso, el Chelsea dejó sentenciado el choque en los primeros 45 minutos. Los goles tardaron en llegar, pero para cuando Nkunku inauguró el marcador en el minuto 24 con un cabezazo a la salida de un córner, el equipo de Maresca podía sumar algún tanto más porque Palmer no estuvo fino. Sobre todo en un mano a mano frente a Ramsdale que salvó el portero del Southampton para dejar sin premio a le estrella del Chelsea.

El tanto de Nkunku fue casi definitivo. Jorgensen, con su paradón frenó la resurrección del Southampton. Y poco después, Pedro Neto, fusiló a Ramsdale con un zurdado inapelable que tuvo continuidad justo al borde del descanso cuando el portugués lanzó una falta que mandó a la red con un gran cabezazo Colwill.

Ahí se acabó el partido. El paso por vestuarios no fue más que el descanso previo a 45 minutos de trámite. La única inquietud del Southampton era no recibir una goleada de escándalo y el Chelsea tuvo algo de piedad.

Sólo se dio otra alegría al final con el tanto de Cucurella, que finalizó con un zurdazo desde dentro del área un contragolpe perfecto. No hubo más sangre y los hombres de Enzo Maresca se conformaron con una victoria suficiente para ocupar la deseada cuarta plaza a la espera de que se dispute el resto de la jornada.

-- Ficha técnica:

4.- Chelsea: Jorgensen; Gusto, Adarabioyo, Colwill, Cucurella; Enzo Fernández (Mheuka, min. 90), Caicedo (Amougou, min. 83); Pedro Neto (George, min. 68), Palmer, Sancho (Dewsbury-Hall, min. 68); y Nkunku (Acheampong, min. 83).

0.- Southampton: Ramsdale; Sugawara, Bree (Harwood-Bellis, min. 46), Bella-Kotchap, Aribo, Walker-Peters (Manning, min. 59); Smallbone, Downes; Fernandes, Onuachu (Dibling, min. 59) y Sulemana.

Goles: 1-0, min. 24: Nkunku; 2-0, min. 36: Pedro Neto; 3-0, min. 44: Colwill; 4-0, min. 78: Cucurella.

Árbitro: Thomar Bramall. Mostró cartulina amarilla a Onuachu (min. 45+2) por parte del Southampton y a Caicedo (min. 67) por parte del Chelsea.

Incidencias: partido correspondiente a la vigésimo séptima jornada de la Premier League disputado en Stamford Bridge ante cerca de 38.000 espectadores. EFE