El anhelo de Alex Arce

El ariete sensación del momento, Alex Arce, conversó este sábado con Fútbol a lo Grande y se mostró feliz por esta etapa que viene atravesando. El paraguayo debutó con gol frente a Fluminense en la Recopa Sudamericana y contó cuál es su anhelo cercano.

“Me gustaría jugar en la selección en las Olimpiadas o en la Copa América, me pone contento que se hable de mi para la selección. Yo estoy 100% si me llaman. El año pasado me puso muy contento estar en la lista de reservados”, dijo el delantero en la 1080 AM.

Arce recordó momentos duros de su carrera, en los que una lesión casi lo hace abandonar la práctica deportiva y reiteró que el apoyo familiar fue fundamental para seguir adelante.

Ahora se enfoca en cumplir otro sueño, jugar por primera vez en Brasil y en el mítico estadio Maracaná donde el próximo jueves será la revancha de la Recopa Sudamericana frente al Fluminense. Este duelo será a las 21.30 hora de nuestro país.