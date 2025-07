Diego Gómez, jugador de Brighton y la Selección Paraguaya, conversó en exclusiva con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental y habló de su presente en Inglaterra y lo que tiene que ver con la Albirroja. En un momento se refirió a aquel mágico tanto frente a Brasil, que marcó el inicio del repunte nacional.

“Siempre me voy a acordar de ese gol, para mi va a ser el gol que se va a quedar en mi vida. Es algo único poder ganar a Brasil y más con un gol mío. Nunca me imaginé, más a Brasil, es un gol increíble, cada vez que veo chemopirimba”, expresó en la 1080 AM.

“Ahí es donde todo comenzó con el profe Alfaro. En vestuarios todos me felicitaron y me dijeron que fue un golazo”, agregó.

ÚNICO. Respecto al momento que vive la Albirroja sostuvo que en gran parte se debe a la influencia del profesor Gustavo Alfaro y expresó sus ansias de poder concretar la clasificación para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

“Es inexplicable. Lo que estamos logrando es algo único, es lo que todos queríamos. Estamos a un punto de poder lograr la clasificación. El profe cambió muchas cosas en nosotros, estamos en un nivel excelente y los que entran ayudan. El profe es un entrenador muy motivador”, destacó.