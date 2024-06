El 1x1 de la Albirroja

El entrenador Daniel Granero utilizó a 20 futbolistas, a la espera de la definición oficial de la nómina de 26 convocados para la cita continental que se dará el próximo sábado 15.

Carlos Coronel 3: Carente de temperamento de líder, no transmite cualidades para manejar al equipo desde el fondo, con casi nula respuesta al momento de imponer jerarquía las veces que fue exigido.

Gustavo Velázquez 5: Respondió como marcador de punta, brindando seguridad en el empate sin goles ante Perú, pero al no contar con el oficio del ida y vuelta, no tuvo aporte en ataque.

Iván Ramírez 3: Sin nivel para la máxima exigencia de Selección, temeroso en sus incursiones e improductivo para la marca. El lateral se perdió en el campo en la goleada ante Chile.

Fabián Balbuena 6: Sólida experiencia para manejar el equipo en zona defensiva, fue uno de los puntos altos en el empate ante Perú y parche de solución en los últimos minutos ante Chile.

Gustavo Gómez 4: Algo de temperamento, pero poca jerarquía, no pesa como líder y capitán por lo que su juego no trasciende como si lo hace a nivel de clubes. Ante Chile no pesó en el fondo y fue uno más dentro del desastre defensivo.

Omar Alderete 6: Seguro y firme, el defensor es uno de los pocos puntos rescatables de la defensa con un rendimiento óptimo ante los incaicos, afirmándose como una de las fijas que debe tener el equipo.

Junior Alonso 5: Repuesto en la zona izquierda ante la carencia de lateral de oficio, cumplidor en la marca y sacrificado en el ataque, le cuesta mucho la finalización, pero cumple.

Néstor Giménez 2: Improvisado lateral hizo todo mal ante Chile, con errores infantiles y perdido en el campo, muy lejos de un nivel mínimo para las altas exigencias.

Andrés Cubas 6: Consolidado en su zona, es un elemento clave al momento de armar un sistema defensivo y de recuperación. Rindió alto ante Perú, pero estuvo impreciso ante Chile, devorado por la ineficacia de algunos de sus compañeros.

Mathías Villasanti 6: Compañero ideal en la contención con Cubas, aporta despliegue y temperamento, teniendo su mejor perfomance ante los incaicos, pero con poco para aportar en el desastre antes los trasandinos.

Fabrizio Peralta 4: Devorado por la ansiedad mostró poco ante Chile, ya que las veces que se tomó protagonismo fue para mantener un control estéril en el medio, siendo siempre sorprendido y sobrepasado al momento del retroceso.

Damián Bobadilla 3: Jugó un tiempo ante Chile y también tuvo malas decisiones, responsable de un gol del equipo rival, ya que no tuvo la capacidad de resolver bien las veces que fue exigido y presionado.

Matías Rojas 3: Sigue sin mostrar algo interesante las veces que tiene chances, ya que no aporta en lo colectivo y tampoco con su buena pegada, ya que las veces que resolvió como ejecutante lo hizo mal.

Alejandro Romero Gamarra 5: Al no tener el equipo una idea de juego frontal con elementos de sorpresa, su juego no influye de manera positiva en los minutos que tiene en cancha.

Miguel Almirón 5: Sin mucha determinación su función se limita a la de un pasador seguro sin arriesgar mucho en ataque, por lo que su presencia sigue pasando desapercibida sin encontrar ese juego consagratorio.

Ramón Sosa 7: Sigue creciendo en lo individual y si sus cualidades son bien arropadas puede consolidarse como uno de los ejes en el funcionamiento ofensivo del equipo paraguayo.

Ángel Romero 5: Improvisado en una zona extrema del ataque, el ofensivo no estuvo cómodo lejos de su zona de confort y en donde mejor explota sus capacidades con la definición.

Julio Enciso 6: Mostró algo de rebeldía, pero sigue pecando de egoísta y abrumado por la ansiedad del gol, toma muy malas y apresuradas decisiones.

Adam Bareiro 5: Muy expuesto a la lucha solitaria, el delantero, en los dos juegos, no pudo tener una situación clara, debido a la falta de capacidad de generación del juego del equipo, por lo que sigue sin aparecer con sus dotes de definidor.

Alex Arce 5: Tuvo sus primeros minutos y en el primer juego se mostró activo y solidario para la lucha, pero al igual que los hombres en punta, al ser Paraguay un equipo pobre de recursos ofensivos al momento de la creación, no tuvo chances para mostrar su capacidad goleadora.

DT Daniel Garnero 4: Interesante propuesta ante Perú para manejar por momentos el juego, pero sin visión para dar un golpe de timón para buscar algo más que el empate, por lo que prolongó un control su verticalidad durante todo el juego.

Frente a Chile fue un desastre, ya que se equivocó en el equipo inicial y no tuvo la sapiencia necesaria para corregir los errores en el funcionamiento, por lo que no pudo ofrecer una lucha pareja, por improvisaciones y la improductiva elección de hombres que siguen sin aportar para el equilibrio del equipo.