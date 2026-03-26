26 mar. 2026
Fútbol Internacional

DT griego sobre Paraguay: “Amistoso de alto nivel”

Ivan Jovanović, entrenador de Grecia, se refirió al partido que su selección jugará mañana ante Paraguay.

Marzo 26, 2026 04:17 p. m. • 
Por Redacción D10
England v Greece - UEFA Nations League 2024/25 League B Group B2

Ivan Jovanovic, seleccionador de Grecia.

Foto: Gentileza - Getty Images

El entrenador serbio de la selección de Grecia, Ivan Jovanović, habló en conferencia de prensa previa al partido que su equipo enfrentará a Paraguay mañana desde las 16:00, en Atenas.

En general, Jovanović no entró en detalles sobre su rival de turno, pero fue claro al afirmar que tanto el partido contra la Albirroja como contra Hungría (el martes) son dos “amistosos de alto nivel”, sobre todo el de este viernes, pues los húngaros, al igual que los griegos, no lograron clasificar al Mundial de Norteamérica que se disputará entre junio y julio próximos.

“Debemos afrontar los dos partidos de la mejor manera posible, para que todos los jugadores tengan minutos y podamos disputar dos amistosos de alto nivel, manteniendo un rendimiento excelente”, dijo Jovanović.

Grecia se prepara para participar de la Liga de las Naciones de Europa, por lo que el juego contra los guaraníes será de importancia para medir dónde se encuentra parado el seleccionado griego. “Debemos aprovechar estos partidos para prepararnos lo mejor posible para la próxima competición, que será un reto. Tenemos un equipo bastante joven que ganará experiencia con el tiempo”, acotó.

Aseguró, además, que Grecia tiene “jugadores con un alto nivel táctico”, pero reconoció que la Liga griega debe hacer mejor las cosas para que su seleccionado pueda nutrirse de ella, teniendo en cuenta que la liga local tiene más extranjeros que griegos en sus equipos titulares. “Nos sentiríamos más cómodos si los equipos en Grecia aprovecharan más la situación, para que la cantera de jugadores creciera”, señaló Jovanović.

Grecia Selección Paraguaya Albirroja Paraguay
Redacción D10
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