Diego Gómez, otro hijo mimado de Misiones

Narciso Meza - SAN JUAN MISIONES

Habló de sus orígenes, su profundo amor por sus raíces, su paso por el Inter de Miami, su futuro en Inglaterra y la Selección Nacional de la cual es una de las piezas claves.

Sencillo, humilde y con un trato de mucho afecto a sus amigos, el ex compañero del mejor jugador del mundo, Lionel Messi, dijo que está feliz por el año futbolístico que tuvo y espera que el año que llega sea exitoso para él, su nuevo club y la Selección con la que quiere clasificar al Mundial del 2026.

Pasó varios de sus días de vacaciones con el bicampeón de la Copa Libertadores de América, capitán de la Selección y compueblano suyo, Gustavo Raúl Gómez Portillo, de 31 años, otro hijo mimado de Misiones, de quien dijo que es una gran persona y compañero. Diego disfruta de la familia y sus amigos más cercanos en San Juan Bautista, Misiones.

El nuevo jugador del Brighton inglés confesó que tenía la necesidad de compartir con sus familiares y amigos después de un largo año futbolístico. “Fuera de mis compromisos como futbolista, aprovecho las cortas vacaciones para estar con mi gente, la verdad, no encuentro mejor idea que compartir con mi familia en el pueblo natal”, dijo.

“Para mí es como un gran aliciente emocional poder disfrutar de mi gente y mis amigos las veces que tengo la oportunidad, ya que tengo un calendario muy apretado todo el año y no puedo venir a menudo a mi pueblo”, dijo. '”La vida de futbolista es muy sacrificada y exigente en todos los ámbitos, por eso cuando existen oportunidades como las que me toca ahora, aprovecho para estar con la familia y los amigos”, señaló.

El exitoso y joven futbolista trata de aprovechar al máximo lo que económicamente le brinda el mundo deportivo.

“Me inicié en una escuela de fútbol en San Javier que es una compañía de San Ignacio, cerca de Mburiká, luego estuve en el 24 de Junio de San Juan. Posteriormente, en el 31 de Julio de San Ignacio y cuando tenía 14 años fui a las inferiores de Libertad donde debuté a los 19 años’”, recuerda. Sobre su futuro dijo que dará todo de sí para hacer un buen papel en la Premier League y tratar de ayudar a la Albirroja para llegar al Mundial. “Tenemos seis partidos finales en las Eliminatorias y nuestro objetivo es ir al Mundial. El profesor Alfaro es una excelente persona y estratega, esperemos conseguir los resultados para estar en el Mundial del Norte”, dijo.

Si Gustavo Gómez es uno de los hijos mimados de Misiones desde hace varios años, Dieguito es otro mimado que ha ganado el cariño de los misioneros, por su talento futbolístico, pero también por su gran personalidad que destaca humildad, sencillez y agradecimiento a su familia.

Apoyo incondicional de su mamá

Diego le regaló una casa moderna, recién construida a su madre de sorpresa. “Ella se merece por todo lo que hizo por mí y gracias a Dios hasta ahora me ha ido bien en el fútbol, entonces le di la sorpresa”, dijo. “Todas las veces que pueda vendré a compartir con mi madre, mi hermanito, mi padrastro y demás familiares y los amigos”, dijo cuando tomaba tereré con su madre y Agustín Chaparro, quien siempre fue su apoyo durante todo el proceso de su formación como futbolista.

“Estoy muy contento con mi mamá porque el respaldo que recibo de ella siempre fue total, me daba la libertad de jugar al fútbol desde pequeño. Recuerdo que mi abuela me regaló una bicicleta para venir de Mburiká al centro de San Juan para practicar. De tanto que me caía, tengo cicatrices hasta ahora”, comentó. “Era un niño y la bicicleta que me regaló abuela no tenía esas patitas que tenían esas bicis más modernas, entonces hasta que aprendí a andar me caí muchas veces, pero podía llegar a las prácticas en el 24 de Junio de San Juan”, recuerda.

Fermina Gómez, la madre de Diego dijo que está muy agradecida con su hijo por la casa que le regaló: “Fue absolutamente una sorpresa, nada sabía hasta que me trajo acá y me dijo que era para mí", dijo emocionada. “Diego siempre fue muy atento y buen hijo, desde niño mantiene mucha humildad y disciplina, y gracias a su sacrificio está hoy dónde está", señaló. Dijo que irá a verle a Inglaterra, así como lo hizo en Miami.

Su amistad con Julio Enciso

Habló de su amistad con Julio Enciso. “Hicimos juntos las inferiores en Libertad, luego llegamos a la Selección y ahora seremos compañeros en Inglaterra. Es mi amigo desde los 14 años. Yo debuté un poco más tarde que él porque tuve dos lesiones muy graves”, dijo. Habló del gol de tres dedos que le marcó a Brasil. “Fue una jugada en la que al recibir la pelota yo quería darle a Miguel (Almirón), pero me picó mal y al instante decidí chutar al arco y es uno de mis mejores goles hasta ahora”, dijo.

Una experiencia fantástica

Fuera de su mundo futbolero, Diego es un hombre normal y de notable calidad de gente. Recordó que jugar al lado de Messi, Luis Suárez y otros, fue una cosa que aún no dimensiona. ''Para mí fue una gran experiencia jugar en el Inter al lado de grandes jugadores y personas como Messi, Suárez y otros, pero creo que aún no dimensiono todo eso”, dijo.

Señaló que el astro argentino es una gran persona fuera y dentro de la cancha. “Me habló muy bien desde que llegué y siempre me aconsejó todo lo mejor, al igual que Suárez”, dijo la estrella del momento del fútbol paraguayo y pieza clave de la selección nacional.