El gesto de caballeros que Trinidense tendrá con Olimpia

El estadio Villa Alegre albergará el Sportivo Trinidense vs. Olimpia, por la segunda jornada del Torneo Clausura. El presidente auriazul, Norman Rieder, aseveró que por más de que no exista un documento escrito, prefiere que dos de sus jugadores que fueron cedidos por el Decano, no participen del duelo.

“Preferimos que no jueguen”, confesó en charla para el programa Fútbol a lo Grande sobre la situación de Alan Cano y Pedro Zarza. Al ser consultado si existe una clausula respondió: “Nosotros preferimos hacerlo como caballeros. Son jugadores de Olimpia, están a préstamo, entonces no hace falta un papel. Es mejor que respetemos eso”.

En la fecha inicial, ambos futbolistas ingresaron en el complemento ante Recoleta en el juego que significó el triunfo del Sportivo Trinidense.

¿Habrá premio doble?

Por otra parte, con relación a un premio especial por ganarle a Olimpia el domingo, Norman Rieder señaló que hay cuestiones del vestuario que no va a ventilar, “pero el premio doble nunca se discute, sale de la directiva y puede ser en cualquier partido”.

Es más, explicó que han pagado “premios inclusive cuando se perdió, porque no siempre se premia el resultado sino el esfuerzo que hacen los muchachos (…) No hay letra escrita pero los jugadores y la directiva sabemos cómo nos manejamos”.

El Sportivo Trinidense buscará su segunda victoria en el certamen ante un Olimpia que arrancó con igualdad frente a Nacional. El compromiso está programado para el domingo 13 de julio, a las 18:30, en el estadio Villa Alegre.