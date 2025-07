Tenía todo arreglado, pero no jugará en Guaraní

A pesar de que todo estaba arreglado, el futbolista argentino Juan Ignacio Méndez no firmará contrato con Guaraní. El jugador de 28 años, últimamente en Newell’s Old Boys decidió no fichar por el Aurinegro.

El argentino Juan Ignacio Mendez finalmente no se queda por razones familiares #Guaraní #AM1080 pic.twitter.com/oXfNmRzxQc — Fútbol a lo Grande (@FALG1080am) July 8, 2025

El jugador estuvo en el estadio Luis Salinas, el domingo, presenciando el triunfo legendario sobre el 2 de Mayo. Sin embargo, de acuerdo con informaciones periodísticas, el centrocampista no firmará el contrato con Guaraní debido a una situación familiar.

Juan Ignacio Méndez debutó en 2017 en filas de Argentinos Juniors, pasó por Talleres, San Lorenzo de Almagro y Vélez Sarsfield antes de llegar a Newell’s Old Boys. Guaraní iba a convertirse en su sexto equipo, pero tal cosa no ocurrió.