¿Diego Gómez a la Copa América o a los Juegos de París?

Gerardo Martino, entrenador del Inter Miami, expuso que no tiene problemas en ceder a Diego Gómez, pero solo a una competencia con la Albirroja: la Copa América o los Juegos Olímpicos de París 2024.

“Sé que Diego tiene la Copa América y los Juegos, nos comunicamos y hablé con gente amiga de la Selección. Sabemos que la obligación es la Copa y los Juegos no, pero deben elegir, pero es solo uno, no puede pasarse dos meses fuera”, expuso el ex entrenador de la Albirroja.

El Tata además refirió: “Soy jugador pro selección, me gusta que el jugador tenga ese tipo de competiciones, pero hay dos competencias juntas y esta vez no lo puedo soltar tanto tiempo, así que ellos me van a comunicar”.

La Copa América será desde el 20 junio al 14 de julio y los JJOO de París, desde el 24 de julio.