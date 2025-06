Bobadilla no tiene como sustentar su defensa

El delegado de la Policía de São Paulo, Rodrigo Correa, habló este jueves con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental y brindó detalles sobre la actualidad del caso de Damián Bobadilla, investigado por un caso de xenofobia denunciado por Miguel Navarro.

El jugador de Talleres había acusado al paraguayo, que sobre el final del encuentro de Copa Libertadores disputado el pasado 27 de mayo, trató de “venezolano muerto de hambre” al futbolista del conjunto argentino .

Correa comentó que el caso se está investigando y se encuentra en la fase final, tras la declaración de Bobadilla que se realizó este miércoles. El mediocampista albirrojo dijo que respondió a una provocación y no hubo intención de hacer una ofensa con tintes xenofóbicos. Sin embargo, el oficial adelantó que los alegatos presentados por el paraguayo no pueden sustentarse, ya que de momento no existe otra versión que lo respalde.

Rodrigo Correa contó una vez que finalice esta etapa, los informes pasarán al Poder Judicial y el Ministerio Público, quienes podrían acusar formalmente al jugador paraguayo. Vale aclarar que esto corre de manera paralela a una posible sanción deportiva por parte del Tribunal Disciplinario de la Conmebol.