Di Tore deslinda responsabilidad por los cateos en el Defensores

“Nos quisieron enchufar la responsabilidad del control. Nosotros contratamos a una empresa privada y ellos coordinan con la Policía los protocolos de seguridad”, señaló el mandamás.

Añadió además que “me sorprendió lo que pasó y cuando me enteré, le llamé al encargado y les dije que dejen de hacer eso. Era un disparate sin sentido decir que fue una orden de Libertad. Posteriormente, el encargado de seguridad pidió disculpas por lo que pasó; nos vamos a reunir y veremos las explicaciones que dan”, expresó el dirigente. Por otra parte, en cuanto al bajón deportivo, atendiendo que el Guma ha perdido sus cuatros últimos partidos en el Clausura, Di Tore señaló que “estamos en un bajón futbolístico muy real. Al equipo no le falta nada; el único cambio que tenemos a diferencia de otras temporadas es que no podemos jugar ni practicar en nuestra cancha. El ambiente no es bueno, nadie está acostumbrado a esto. Ahora tenemos que trabajar para poder revertir la situación. Es bastante incómodo mirar la tabla de posiciones”, manifestó. Es importante destacar que el vigente campeón ha sumado 19 puntos de 48 disputados y se encuentra en la octava posición. Además cayó en la tabla acumulativa (3°); Cerro Porteño es primero con 72, Olimpia con 69 y el Repollero 67.

Recordemos que el campeón con mejor campaña en la temporada se gana el lugar para jugar la finalísima de la Supercopa Paraguay con el campeón de Copa Paraguay.

FECHA 17. El próximo duelo del Guma será ante Sol de América en el Facundo De León en Bajo Chaco, el viernes, desde las 20:00. La próxima semana juega la Copa Py, nuevamente ante el Danzarín.