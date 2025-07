El “24" de Areguá y Guaraní de Fram avanzan a Fase 3 de la Copa Py

El primer juego se desarrolló en el estadio Próculo Cortázar, en la continuidad de la segunda fase de la Copa Paraguay, donde el 24 de Setiembre se impuso por 4-0 ante el 1° de Marzo de la ciudad de Fernando de la Mora.

Amando Samaniego, César Salinas, David Quintana y Fredy Delvalle fueron los responsables de anotar en la victoria aregüeña. En la tercera fase de la competencia, el “24” jugará ante el actual campeón del certamen, el tricampeón Libertad.

Mientras que en el otro partido de la jornada de miércoles, Guaraní de Fram no tuvo piedad y con amplia superioridad venció por 6-0 al Sport Colonial del barrio Santa Ana.

Las anotaciones del cuadro colono fueron obras de: Jorge Núñez, Rodrigo Arévalo, Enrique Balbuena (x2), Bruno Díaz y Fernando Viveros.

El Aborigen de Fram aguarda rival para la Fase 3. Su adversario saldrá del encuentro entre el 12 de Octubre de Itauguá y Guaireña FC.

Continúa la semana con tres juegos

Atlético Juventud vs. Pastoreo FC desde las 13:00, en el estadio de la Liga Caaguazú. Un poco más tarde, Minga Guazú vs. Rubio Ñu a las 15:30 en el mismo escenario. Posteriormente la emoción de la Copa de Todos se traslada al Bajo Chaco entre el Dpvo. Unión (Villa Hayes) vs. San Lorenzo desde las 18:00 en el estadio Facundo de León Fossati.