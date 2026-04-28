El Centro Deportivo Syc Paraguay conquista el Grand Prix Latam

Uno de los eventos acuáticos más importantes de la región, el Grand Prix Latam, fue ganado por el Centro Deportivo Syc Paraguay. En segundo lugar quedó el Club Olimpia, mientras que completó el podio el Radio Clube Brasil.

El certamen, organizado por el Team SyC se desarrolló del 23 al 25 de abril. Clubes y delegaciones de Argentina, Chile, Brasil, Ecuador, Perú, Bolivia y Uruguay, participaron del evento internacional de este deporte acuático que promueve valores fundamentales como el esfuerzo, la disciplina, el trabajo en equipo y la vida saludable.

El Grand Prix LATAM se presenta como una oportunidad única para visibilizar el crecimiento del deporte paraguayo y el talento de sus atletas, posicionando a Paraguay en el calendario internacional de la natación.