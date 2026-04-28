28 abr. 2026
Otros Deportes

El Centro Deportivo Syc Paraguay conquista el Grand Prix Latam

El Grand Prix Latam, que se realizó del 23 al 25 de abril y donde participaron clubes de siete países, fue ganado por Centro Deportivo Syc Paraguay.

Abril 28, 2026 12:10 p. m. • 
Por Redacción D10
Centro Deportivo Syc Paraguay

El Centro Deportivo Syc Paraguay se quedó con el primer lugar.

Foto: Gentileza

Uno de los eventos acuáticos más importantes de la región, el Grand Prix Latam, fue ganado por el Centro Deportivo Syc Paraguay. En segundo lugar quedó el Club Olimpia, mientras que completó el podio el Radio Clube Brasil.

El certamen, organizado por el Team SyC se desarrolló del 23 al 25 de abril. Clubes y delegaciones de Argentina, Chile, Brasil, Ecuador, Perú, Bolivia y Uruguay, participaron del evento internacional de este deporte acuático que promueve valores fundamentales como el esfuerzo, la disciplina, el trabajo en equipo y la vida saludable.

El Grand Prix LATAM se presenta como una oportunidad única para visibilizar el crecimiento del deporte paraguayo y el talento de sus atletas, posicionando a Paraguay en el calendario internacional de la natación.

Natación
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Daniel Vallejo
Otros Deportes
El momento de Dani Vallejo que se le grabará “para siempre”
Este jueves, el tenista Daniel Vallejo hizo historia al derrotar a Grigor Dimitrov y avanzar en el Masters 1000 de Madrid. El paraguayo compartió una publicación diciendo que se le quedará “para siempre”.
Abril 23, 2026 05:32 p. m.
 · 
Redacción D10
ggg.png
Otros Deportes
Vallejo: “Parece una película”
Daniel Vallejo se mostró más que feliz luego de su histórico triunfo frente al ex número 3 del mundo y dejó algunas palabras.
Abril 23, 2026 01:18 p. m.
 · 
Redacción D10
HGmIyT9XoAIl4rI.jpeg
Otros Deportes
Los hitos alcanzados por Vallejo en Madrid
Daniel Vallejo tuvo una histórica jornada en Madrid, con una serie de hitos para el tenis paraguayo.
Abril 23, 2026 12:28 p. m.
 · 
Redacción D10
HGmI4guWwAEJ9f9.jpg
Otros Deportes
Vallejo destroza a Dimitrov en su estreno en Madrid
Dani Vallejo consiguió una fantastica victoria sobre Grigor Dimitrov en su estreno en el cuadro principal del Masters 1000 de Madrid.
Abril 23, 2026 11:21 a. m.
 · 
Redacción D10
cerro futsal
Otros Deportes
Grupos definidos en la Copa Libertadores de Futsal FIFA
Cerro Porteño representará a Paraguay en la justa continental en la que fue campeón hace una década.
Abril 21, 2026 03:02 p. m.
 · 
Redacción D10
olimpia kings basquet
Otros Deportes
Olimpia y Amambay, ganan en el inicio de la fecha 3
Los Kings y los pedrojuaninos abrieron con victoria la ronda en el baloncesto masculino de primera división.
Abril 21, 2026 02:56 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más