04 jul. 2026
Copa del Mundo

Deschamps: “No voy a criticar a Paraguay, cada equipo juega como quiere”

El seleccionador de Francia, Didier Deschamps, aseguró este sábado que no va a criticar el juego defensivo de Paraguay tras derrotar a la selección guaraní en octavos de final del Mundial, justificando que “cada equipo juega como quiere”.

Julio 04, 2026 09:51 p. m. • 
Por Redacción D10
Paraguay v France: Round of 16 - FIFA World Cup 2026

Didier Deschamps, seleccionador de Francia. (Photo by Dan Mullan / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

DAN MULLAN/Getty Images via AFP

“No voy a criticar a Paraguay, cada equipo juega como quiere, aunque los insultos de algunos de enfrente me los habría ahorrado, en algunos momentos sobre todo”, afirmó el técnico en la rueda de prensa posterior al partido.

Francia derrotó este sábado a Paraguay por 1 a 0 gracias a un tanto de Kylian Mbappé de penalti en la segunda mitad, y se enfrentará a Marruecos en cuartos de final el próximo jueves en Boston.

Sobre el partido, el entrenador aclaró que ya había preparado a sus jugadores para el encuentro cerrado y trabado que planteó Paraguay, pero lamentó que su equipo fuera el único que fuera amonestado por el árbitro.

“Podríamos haber hecho más, pero no hay que quitarle mérito a Paraguay. Eliminó a Alemania, que también tiene un potencial ofensivo importante. Se clasificó, y mientras esté cero a cero, piensan que es normal que puedan dar el paso y estar en cuartos, así que fue un partido de meterse en el barro, por usar otra palabra”, sostuvo.

Además, resaltó que este tipo de victorias ayudan a consolidar la confianza del grupo: “Ganar así también es bueno porque no todos los jugadores que están aquí tienen experiencia en un Mundial”.

Deschamps también salió en defensa de Kylian Mbappé, de quien dijo que “tiene una imagen para algunos en el exterior que no es para nada la realidad”.

El delantero fue uno de los protagonistas de la tangana que se desató al final de los 90 minutos con ambos equipos enfrentados, pero el entrenador zanjó el tema afirmando que “lo más importante fue que no hubiera líos, perder jugadores o recibir tarjetas”.

Sobre el encuentro contra Marruecos, definió al combinado africano como “uno de los mejores equipos del Mundial” y recordó que se enfrentaron en semifinales de Catar 2022, con triunfo francés.

“Marruecos, por todo lo que ha hecho y por lo que he visto hoy, confirma que es un muy, muy buen equipo. Uno no llega a los cuartos de final de un Mundial por casualidad”, concluyó. EFE

Didier Deschamps Albirroja Selección Paraguaya
Redacción D10
Más contenido de esta sección
HMa4UjZXoAAS_T2.jpg
Copa del Mundo
Kylian Mbappé: “En el fútbol sucio fuimos mejores”
El goleador francés, Kylian Mbappé, se refirió al partido áspero que planteó Paraguay a Francia en los octavos del Mundial.
Julio 04, 2026 09:03 p. m.
 · 
Redacción D10
TOPSHOT-FBL-WC-2026-MATCH89-PAR-FRA
Copa del Mundo
Mbappé y un gol que vale por 3
Kylian Mbappé alargó este sábado la sombra de su historia en el Mundial al anotar su séptimo gol con un valor significativo: clasificó a Francia a cuartos de final, y con 19 ahora sigue a la sombra de Lionel Messi, el máximo anotador en estos torneos con 20.
Julio 04, 2026 08:41 p. m.
 · 
Redacción D10
FBL-WC-2026-MATCH89-PAR-FRA
Copa del Mundo
Mbappé le negó el saludo a Gill
VIDEO. Mal ganador. El delantero francés ignoró a nuestro compatriota y festejó en su cara.
Julio 04, 2026 08:28 p. m.
 · 
Redacción D10
Paraguay1212.jpg
Copa del Mundo
El fin del sueño mundialista
La Albirroja cayó por 1 a 0 frente a Francia, la gran favorita para quedarse con el Mundial, y se despidió de la competencia en los cuartos de final.
Julio 04, 2026 08:08 p. m.
 · 
Redacción D10
FBL-WC-2026-MATCH89-PAR-FRA
Copa del Mundo
Francia se adelanta con un penal de Mbappé
Kylian Mbappé, de penal, adelanta a Francia contra Paraguay en los octavos de final de la Copa del Mundo.
Julio 04, 2026 07:44 p. m.
 · 
Redacción D10
FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Paraguay vs France
Copa del Mundo
Paraguay y Francia no se hacen daño y van sin goles al descanso
Paraguay está igualando sin goles con Francia, al término del primer tiempo, en Filadelfia, por los octavos de final de la Copa del Mundo. La Albirroja creó poco en la ofensiva, pero tampoco sufrió en exceso.
Julio 04, 2026 06:52 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más