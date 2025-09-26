26 sept. 2025
Fútbol Internacional

Dembélé superó en 321 votos a Lamine Yamal en el Balón de Oro

El francés Ousmane Dembélé superó en 321 votos al español Lamine Yamal en la votación del Balón de Oro, cuyo ganador se conoció el lunes.

Septiembre 26, 2025 04:21 p. m. • 
Por Redacción D10
FBL-AWARD-BALLON D'OR-2025

Ousmane Dembélé conquistó el Balón de Oro 2025.

FRANCK FIFE/AFP

El francés Ousmane Dembélé superó en 321 votos al español Lamine Yamal en la votación del Balón de Oro, cuyo ganador fue desvelado el pasado lunes, mientras que la española Aitana Bonmatí obtuvo 28 más que su compatriota Mariona Caldentey.

La revista France Football, organizadora del galardón creado en 1956, desveló este viernes en su redes sociales los votos de cada uno de los candidatos, un día antes de la publicación de la revista, con todos los detalles del mismo.

Dembélé tuvo 1.380 puntos, frente a los 1.059 de Lamine Yamal, mientras que el portugués Vitinha fue tercero con 703 votos y el brasileño Raphinha cuarto con 620.

El francés se impuso con una ventaja muy superior a la que permitió el año pasado alzarse con el premio al español Rodri, con solo 41 votos de ventaja sobre el brasileño Vinicius.

El atacante del PSG fue situado como mejor jugador del año por 73 de los cien periodistas que votan, mientras que la joven estrella barcelonista fue elegido en primer lugar por once. Seis miembros del jurado situaron a Vitinha en primer lugar, cuatro a Raphinha, tres a Achraf Hakimi y uno a Kylian Mbappé, Khivitcha Kvaratskhelia y Scott McTominay.

El resultado fue más ajustado para el Balón de Oro femenino, donde Aitana, mejor jugadora de la Liga de Campeones y de la Eurocopa, pagó algo no haber ganado ninguna de esas dos competiciones, algo que sí hizo Caldentey, que consiguió la máxima competición europea con el Arsenal.

Aitana tuvo 506 puntos, frente a los 478 de Caldentey y los 420 de la inglesa Alessia Russo, doble campeona de Europa, con Inglaterra y con el Arsenal.

Alexia Putellas, que ganó el premio en 2021 y 2022, fue cuarta con 388 votos, frente a los 233 de la inglesa Chloe Kelly y los 157 de la española Patricia Guijarro. EFE

Ousmane Dembélé Lamine Yamal Balón de Oro
Redacción D10
