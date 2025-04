Nacional ahora toma “mucha convicción”

“Los muchachos empezaron a entender lo que propone el entrenador (Sarabia) y metimos tres victorias al hilo. Ahora con mucha más convicción de que lo que se viene puede ser muy bueno para el equipo para empezar a sumar puntos importantes”. expuso.

Además puntualizó acerca de los próximos desafíos: “Vienen Libertad y Cerro Porteño ahora, el puntero que viene en un gran nivel, y Cerro que va a seguir queriendo dar pelea, pero tenemos fe de que podemos sumar, ya que no tuvimos un buen arranque y queremos tener una mejor presencia en esta segunda rueda”.

El Tricolor venció 1 a 0: vs. Olimpia, 1-0 vs. General Caballero y 1-0 vs. 2 de Mayo.