Darío Benedetto y su falta de gol: “Eso va a llegar”

Cuando se anunció la llegada Darío Benedetto, el hincha de Olimpia pensó en goles. Hasta el momento, el argentino aún no pudo convertir. “Eso va a llegar”, aseveró. “No me está tocando convertir, pero estoy ayudando en el juego, en la asistencia y eso me pone contento”, agregó.

“No quiero entrar en esa ansiedad de saber que no puedo convertir (…) Si no se puede dar el gol tengo que ayudar al equipo, dar asistencias. Y la verdad es que me siento muy cómodo”, remarcó el ariete.

MENSAJE PARA EL HINCHA DE OLIMPIA



El miércoles, Olimpia se mide con Peñarol, por Copa Libertadores. Ante esto, Darío Benedetto dijo que “el hincha se puede quedar tranquilo. Vamos a dar lo mejor para revertir estos resultados. Hemos mejorado en estos tres último partidos”.

“Se ha visto un cambio muy bueno en el grupo y ojalá podamos seguir de esa manera”, sostuvo. Tras dos fechas en la Copa Libertadores, Olimpia lleva cero puntos y conseguir los primeros frente a Peñarol es el objetivo.