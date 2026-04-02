06 abr. 2026
Tenis

Daniel Vallejo: “Estoy en el camino correcto”

El paraguayo Daniel Vallejo aseguró que se encuentra “en el camino correcto”, tras plantar batalla al número 21 del mundo en el APT 250 que se cumple en la ciudad de Houston (EE.UU.).

Abril 02, 2026 03:07 p. m. • 
Por Redacción D10
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Daniel Vallejo, tenista paraguayo.

Foto: Gentileza

El paraguayo Daniel Vallejo cayó este martes a la noche tras un ajustado encuentro contra el estadounidense Tommy Paul, que se quedó con el partido en tres sets (3-6, 6-4 y 6-4), en el APT 250 que se cumple en la ciudad de Houston (EE.UU.).

El tenista guaraní ganó la primera manga en el tradicional torneo sobre arcilla, pero después cedió en las dos restantes en una batalla que se prolongó por 2 horas y 24 minutos.

Más allá del resultado, Vallejo mostró un altísimo nivel en suelo norteamericano, ya codeándose con los mejores del mundo en este circuito. “Disfruté muchísimo la semana en Houston y me voy re contra contento de que estoy en el camino correcto”, aseguró en su cuenta de redes sociales.

En su recuento, más allá de agradecer el apoyo de la gente, la raqueta número uno del país también se refirió a lo que se viene en su carrera: “Ahora 2 semanas de entrenamiento para mejorar todo lo que se pudo hacer mejor, de eso se trata”.

De acuerdo al calendario oficial de Daniel Vallejo para los meses de marzo, abril y mayo, el paraguayo tiene competencias seguidas en Sudamérica (Brasil) y en el viejo continente (España, Italia, Alemania y Francia).

Tenis Daniel Vallejo Estados Unidos
Redacción D10
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