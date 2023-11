Daniel Garnero explica la ausencia del Kaku Romero

Daniel Garnero, entrenador de la Selección Paraguaya, brindó una conferencia de prensa tras la derrota de 1-0 ante Colombia.

El adiestrador argentino explicó el motivo por el cuál no utilizó a Alejandro Romero Gamarra en este combo ni ante Chile ni ante Colombia. “Kaku Romero... En el momento en el que modificamos, no teníamos posesión y buscamos equilibrar más en el medio. Lo hubiésemos desgastado mucho, en distancias largas no es que se destaque mucho”, indicó.

Garnero no compartió la opinión de un periodista que le dijo que Paraguay fue ampliamente superado. “Fuimos superados. No son noventa minutos. Eso lo vamos a ver cuando llegue el momento, los niveles individuales de los futbolistas. De acá en adelante tenemos mucho tiempo para pensar y convocar a jugadores que no lo hicimos”, manifestó.

Por último se refirió al tiempo que tendrá para trabajar y encontrar el equipo. “Estoy totalmente convencido de que voy a encontrar el equipo”, concluyó.

Paraguay se estanca en el séptimo lugar con 5 puntos. Colombia por su parte se ubica tercero con 12 unidades.

El próximo combo, a disputarse en septiembre del 2024, Paraguay jugará ante Uruguay de visitante y ante Brasil en condición de local.