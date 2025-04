Cimentando un legado

Tw: @guille_areco

Robert Harrison, presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), abrió a ÚH las puertas de la casa de fútbol paraguayo, en Luque, para conversar en exclusiva y hacer un análisis de sus nueve años de gestión, al frente de la entidad matriz del balompié nacional.

“Hoy por hoy, podemos decir que estamos muy contentos con el presente de la Selección, en zona de clasificación y en un momento que en otras Eliminatorias no lo estábamos y eso se disfruta, porque para todos nosotros no tiene precio ver el fervor y la alegría de la gente, que tuvo de vuelta esa ilusión por la Selección”, arrancó como reflexión el presidente de la APF. Agregó otros logros recientes e importantes: “A ello hay que sumar los logros que hemos conseguido en otras divisiones; este año clasificaron la Sub 17 y Sub 20, también está lo realizado por la Sub 23, que nos brindó un título luego de 30 años y sin dejar de mencionar las otras disciplinas (fútbol femenino, futsal y fútbol de playa) que siempre tienen gran protagonismo y dejan en alto al país en las competencias internacionales”.

La Albirroja Absoluta atraviesa un presente alentador y con un futuro que ilusiona, se posiciona en un privilegiado sitial en Eliminatorias, a las puertas de volver a un Mundial luego de 16 años. El DT Gustavo Alfaro es artífice de este gran momento, por lo que Harrison recordó acerca de lo que fue su llegada, hace menos de un año: “Alfaro ya estuvo en la consideración, incluso antes de Daniel Garnero, pero luego del bochorno de la Copa América fuimos directamente a buscarlo y lo pudimos convencer, luego de una charla de más de dos horas, en donde yo quedé más sorprendido por el conocimiento que tenía del grupo y del fútbol paraguayo, sabía más de un grupo que incluso nosotros no manejábamos”.

Para el titular de APF, había esperanzas de dar un giro en positivo, pero no de manera tan radical: “Dudas y confianza había, después de lo que fue esa Copa América que no podíamos estar peor, pero se dio un cambio muy importante que nos llenó de entusiasmo luego de esas épicas victorias, y ya empezando a llamar la atención de las otras selecciones, por la manera que fuimos escalando, y más por lo que transmite este equipo”.

Acerca del DT, no dudó en afirmar: “Gustavo es un hombre muy transparente, se maneja de una manera única, y creo que eso forjó en el grupo, ahora tenemos esa ilusión que está construyendo en el presente del equipo, que pegó el salto no solo de calidad e intensidad, sino de la convicción en conseguir el objetivo”.

Complicado recorrido. Varios profesionales pasaron por la Albirroja sin éxito en esta casi una década de Robert Harrison como presidente, sobre lo que rememoró: “Tuvimos una primera contratación fallida, donde se debía cumplir con un cuerpo técnico que al final no se cumplió (el colombiano Juan Carlos Osorio), queríamos que sea esa nuestra apuesta más importante, con un tiempo considerable de preparación antes de las Eliminatorias, pero se falló”.

El Seleccionado tuvo otros tres procesos, todos interrumpidos por malos resultados, a lo que el presidente reflexionó: “Con Eduardo Berizzo, confiamos por la formación que contaba, fue ayudante de Bielsa (Marcelo) y tenía experiencia europea, pero creo que nuestro error fue sostener demasiado el ciclo y con los mellizos (Barros Schelotto) apostamos por el conocimiento que tenían de los referentes del grupo como Almirón, Gómez y Alonso, pero la urgencia de conseguir resultados hizo que tampoco puedan desarrollar mucho su trabajo, y luego llega Garnero (Daniel), que era un pedido prácticamente de todo el país, pero en la Copa América nos dimos cuenta de que tampoco era el camino correcto hasta que después de mucho intentar tuvimos la bendición de encontrar el profesional ideal, pero mirando atrás creo que todo eso nos ayudó a crecer también como dirigentes, ya que cada paso dejó su enseñanza”.

Obras son amores. “El Cardif es el proyecto más ambicioso y el de mayor proyección de la APF. Con esta propuesta, buscamos impulsar a los clubes para que puedan trabajar en las Formativas y que ese espacio se transforme en el semillero del fútbol paraguayo”, reflexionó Harrison acerca del último gran proyecto edilicio que inauguró la APF. “Emociona ver a chicos que llegan desde la mañana con ese sueño de algún día llegar a Primera, y es en este lugar en donde ellos se van a hacer realidad y a nosotros desde la dirigencia nos llena de orgullo poder brindar esas primeras herramientas para alimentar ese deseo, acompañarlos y, por sobre todas las cosas, educarlos, ya que hay una realidad lógica: no todos van a llegar al profesionalismo, pero como institución, queremos también colaborar con esa ayuda de aspecto social, que pueda formar a personas de buenos valores”, subrayó.

Con respecto al crecimiento edilicio del organismo, el titular de la APF explicó: “Cuando ingresamos hace nueve años, la Asociación contaba con tres predios, ahora eso creció a nueve infraestructuras (ver info), y esos complejos hicieron que en cada caída que sufrimos a lo largo de estos nueve años (con las frustraciones deportivas) nos hemos levantado con una inversión importante para dejar un legado a todo lo que se refiere a la APF, buscando también brindar un espacio con todas las comodidades a las diferentes Selecciones como también a los chicos que son el futuro de nuestro fútbol”.

Continuando forjar un legado que perdure más allá de las estadísticas deportivas, la directiva –encabezada por Harrison– busca dar un salto de calidad en materia de infraestructura involucrando a clubes de todas las categorías, a lo que explicó: “Desde el año pasado, hemos desarrollado un proyecto de reacondicionamiento de varios estadios de equipos de Intermedia (Independiente, Capiatá, 12 de Octubre, Rubio Ñu, entre otros), ya que varios clubes se encuentran en etapa de refacción de sus escenarios, y estos ya están siendo utilizados para partidos de Primera. A partir del año que viene, queremos ir potenciando en otras categorías (Primera B y Primera C), para que suban las condiciones de las canchas e ir emparejando en los requisitos mínimos (empastado, lumínica, vestuarios) y eso va a ayudar no solo a un desarrollo de fútbol de mejor nivel, sino para que también se pueda potenciar el fútbol en los barrios, siempre buscando ganar en el acompañamiento de la gente, uno de los puntos vitales para la atracción de un espectáculo”.

Pero el mayor deseo es “que terminen las Eliminatorias, conseguir la anhelada clasificación, para, a partir de allí, pensar en otros grandes proyectos importantes que tenemos en mente (como la modernización del Defensores)”.

Como reflexión final, Harrison expuso: “Quiero agradecer a la gente por el aguante, hemos hecho mucho en infraestructura, pero sin duda calificar al Mundial es el premio mayor, y si llega ese momento de volver a la Copa, creo que va a crecer en valor lo que se consiguió en paralelo hasta el momento; el único mensaje desde APF es que sigan alentando a la Selección, estamos cerca, así que hagamos fuerza para que la Tricolor vuelva a flamear en el Mundial”.

¿Aumentar los equipos?

Siempre estoy abierto a estudiar el aumento de equipos en la Primera División por varias razones, pero primero está lo económico, que no es un tema menor, pero nosotros debemos encontrar la forma de revolucionar nuestro fútbol y que sea más atractivo”, apuntó Harrison con relación al torneo de Primera División.

“No se puede seguir jugando 44 partidos en el año, con ese desgaste al que se suma la Copa Paraguay y torneos internacionales y eso no es común”, remarcó. Harrison sostiene: “Me interesa evolucionar, que la gente vaya a las canchas y eso no vemos hoy, una de las opciones podría ser el aumentar el cupo de equipos. Además, otra de las limitantes son los horarios, debido al excesivo calor, a veces eso hace a que los horarios no acompañen y lo hacen poco atractivos, pero es un análisis que lo debemos hacer, acomodar y encontrar un equilibrio para buscar el crecimiento de nuestro fútbol”.

Tema arbitraje y un “VAR intermedio”

Acerca de lo que fue el paso del ex árbitro internacional Horacio Elizondo como cabeza del arbitraje paraguayo, Robert Harrison, explicó: “Elizondo tuvo una participación importante en nuestro fútbol, más allá de algunas cuestiones que desembocaron en su salida, él, conjuntamente con Pablo Silva y Carlos Torres llevaron adelante la implementación del VAR, y la APF fue segunda en utilizarlo en Sudamérica, en todos los partidos de la Primera y de promoción de las otras categorías y esa capacitación dio prestigio a nuestros profesionales”. Con respecto al momento del arbitraje paraguayo apuntó: “Hay cosas por corregir, pero sin dudas es un objetivo que va a llegar con capacitación y con el roce que puedan ir consiguiendo los colegiados. El hecho de que los profesionales vuelvan a tener protagonismo en el exterior hace que ese crecimiento se vaya consolidando y eso se transmita a nivel local”.

Informó además que “estamos trabajando en un VAR intermedio para implementarlo, con menos cámaras y de una menor inversión, y es un proyecto que hemos iniciado nosotros en la temporada anterior, ya fuimos convocados por FIFA para poder aplicar para la parte final del año o para la próxima temporada de manera definitiva en las categorías menores, y eso es un paso muy importante, porque con la herramienta del VAR se van a ir minimizando los errores”.

Mundial 2023: “Sueño impensado”

Acerca del Mundial 2030, en el que Paraguay será sede de un partido, Harrison expuso: “Un sueño impensado, y fue un trabajo en conjunto para conseguir ser parte de este evento, la posición económica de la APF no alcanza para construir un estadio de 40 millones de dólares; allí entró el proyecto de Olimpia, que se encuentra aún en tiempo y forma para la culminación de su estadio. Pero lo que significa ser parte de un Mundial, será un antes y un después para el país”.