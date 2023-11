Daniel Garnero es autocrítico pese al valioso punto

Daniel Garnero, entrenador de la Selección Paraguaya, habló en conferencia de prensa luego del empate sin goles ante Chile por la fecha 5 de las eliminatorias sudamericanas para la Copa del Mundo 2026.

El estratega albirrojo fue autocrítico e hizo saber su descontento con algunas situaciones. “Estuvimos muy imprecisos, luego quedamos en desventaja y se nos hizo más difícil tener la pelota”, comenzó diciendo.

Garnero manifestó que sus dirigidos no pudieron adecuarse al campo de juego del Monumental de Santiago. “No le pudimos agarrar el ritmo a la cancha. Por malas decisiones no pudimos terminar mejor las jugadas. No pudimos tener el volumen de juego deseado y con la expulsión todo se hizo cuesta arriba”, profundizó.

Por último lamentó la expulsión que en su análisis condiciona sus planteamientos. “Estamos teniendo partidos accidentados. Entre las lesiones del partido pasado y la expulsión de hoy”, finalizó.