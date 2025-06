Alfaro valora el trabajo en las inferiores

Gustavo Alfaro, entrenador de la Selección Paraguaya, habló con Radio La Red de la Argentina, mientras se encuentra por los Estados Unidos y se refirió a lo que viene viviendo con la Albirroja que está cerca de la clasificación. En un punto de la nota valoró lo que se viene haciendo a nivel de inferiores en la APF.

“Llegué y me encontré con una realidad extraordinaria, con lo que es la infraestructura que tienen, el trabajo que estaban haciendo. Porque da la sensación de que si a la mayor no le va bien, lo demás no sirve de nada, pero por algo vos ves a todas las SUB de Paraguay clasificadas a los mundiales, hasta femenino”, expresó Alfaro.

“Eso marca la pauta de un trabajo muy bueno que se está haciendo hoy. Se está haciendo un trabajo de mucho tiempo, con dirigencia coherente en su búsqueda, con dos profes (Valdecantos y Paolorosso), uno organizando toda la infraestructura de juveniles y el otro todo lo que es la escuela de técnicos. Y hay un proyecto muy lindo en Paraguay”, agregó.

Alfaro dijo que este proyecto es una apuesta a futuro y tal vez tras unos años de trabajo comenzarán a verse los resultados.