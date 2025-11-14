Corea del Sur derrota a Bolivia en amistoso

Los asiáticos ya están clasificados y los sudamericanos buscan ‘foguearse’ con miras a la repesca de marzo.

Heung-min Son, jugador del Galaxy de la MLS, marcó el primer gol de tiro libre. El coreano, con un golpe de pierna derecha, elevó el balón sobre una barrera de cinco hombres y superó al portero de Bolivia Guillermo Vizcarra, quien voló con ambas manos pero no pudo evitar el gol.

El segundo gol fue anotado por Gue-Sung Cho, del Midtjylland de Dinamarca, en una jugada de desborde por la banda izquierda que terminó en un centro en el área chica boliviana. Gue-sung Cho empujó el balón entre dos defensas y ante la salida desesperada del portero Vizcarra.

Bolivia presionó principalmente en la primera parte con Enzo Monteiro del FK Auda de Letonia como su mejor jugador, mientras que los coreanos anularon a la figura boliviana Miguelito Terceros, quien fue el goleador del equipo en las eliminatorias sudamericanas.

El portero Vizcarra del Alianza Lima peruano fue una de las figuras bolivianas al detener varios avances de los tigres coreanos.

Corea del Sur ya esta clasificada para el Mundial de 2026, mientras que Bolivia busca afinar el equipo que participará en la repesca al mundial tras clasificarse agónicamente a esta instancia en las eliminatorias sudamericanas.

Los tigres coreanos querían la victoria ante Bolivia, y esperan hacer lo mismo ante Ghana, para inscribirse en el bombo 2 del sorteo del Mundial y para mantener o mejorar la posición 22 del ranking de la FIFA.

En tanto, Bolivia utilizó este duelo, y el que disputará el 17 de este mes ante Japón, como un examen para disputar la repesca mundialista en marzo del próximo año en México.

La repesca en la que estará la Verde boliviana se definirá en un hexagonal intercontinental a disputarse en México y en el que participarán otras cinco selecciones: una de África, una de Asia, otra de Oceanía y dos de la Concacaf.

- Ficha Técnica:

2. Corea del Sur: Seung-gyu Kim; Lee Myung-Jae, Kim Tae-Hwan, Kim Min-Jae, Moon Hwan Kim, Won Du-jae, Kim Jin--gyu (Jens Castrop, min.85), Hwang Hee-Chan (Ji-sung Eom, min.76), Lee Jae-sung (Bae Jun-ho, min.60), Lee Kang-in (Yang Min-hyeok, min.85) y Heung-min Son (Gue-sung Cho, min.76).

Seleccionador: Hong Myung-bo.

0. Bolivia: Guillermo Vizcarra; Diego Arroyo, Diego Medina (Lucas Macazaga, min.90), Héctor Cuellar, Miguel Terceros, Enzo Monterio (José Martínez, min.90), Fernando Nava (Yomar Rocha, min.81), Gabriel Villamil (John García, min.80), Marcelo Torrez (Richet Gómez, min.90), Óscar López (Moisés Villaroel, min.72) y Roberto Fernández.

Seleccionador: Óscar Villegas.

Goles: 1-0, m.57: Heung-min Son, de tiro libre, 2-0 Gue-sung Cho

Árbitro: Ma Ning (China), amonestó a Lee Jae-sung (min.37), Lee Kang-in (min.43) por Corea del Sur; y a Roberto Carlos Fernández (min.50), Enzo Monteiro (min.60) por Bolivia.

Estadio: Daejeon World Cup Stadium ubicado en la ciudad coreana homónima. EFE