14 nov. 2025
Fútbol Internacional

Corea del Sur derrota a Bolivia en amistoso

La selección de Corea del Sur derrotó este viernes a su similar de Bolivia en la ciudad coreana de Daejeon por 2-0 en un partido amistoso de preparación para el Mundial de 2026.

Noviembre 14, 2025 11:00 a. m. • 
Por Redacción D10
G5t99fUX0AAtwku.png

Corea del Sur venció a Bolivia en un amistoso internacional.

Los asiáticos ya están clasificados y los sudamericanos buscan ‘foguearse’ con miras a la repesca de marzo.

Heung-min Son, jugador del Galaxy de la MLS, marcó el primer gol de tiro libre. El coreano, con un golpe de pierna derecha, elevó el balón sobre una barrera de cinco hombres y superó al portero de Bolivia Guillermo Vizcarra, quien voló con ambas manos pero no pudo evitar el gol.

El segundo gol fue anotado por Gue-Sung Cho, del Midtjylland de Dinamarca, en una jugada de desborde por la banda izquierda que terminó en un centro en el área chica boliviana. Gue-sung Cho empujó el balón entre dos defensas y ante la salida desesperada del portero Vizcarra.

Bolivia presionó principalmente en la primera parte con Enzo Monteiro del FK Auda de Letonia como su mejor jugador, mientras que los coreanos anularon a la figura boliviana Miguelito Terceros, quien fue el goleador del equipo en las eliminatorias sudamericanas.

El portero Vizcarra del Alianza Lima peruano fue una de las figuras bolivianas al detener varios avances de los tigres coreanos.

Corea del Sur ya esta clasificada para el Mundial de 2026, mientras que Bolivia busca afinar el equipo que participará en la repesca al mundial tras clasificarse agónicamente a esta instancia en las eliminatorias sudamericanas.

Los tigres coreanos querían la victoria ante Bolivia, y esperan hacer lo mismo ante Ghana, para inscribirse en el bombo 2 del sorteo del Mundial y para mantener o mejorar la posición 22 del ranking de la FIFA.

En tanto, Bolivia utilizó este duelo, y el que disputará el 17 de este mes ante Japón, como un examen para disputar la repesca mundialista en marzo del próximo año en México.

La repesca en la que estará la Verde boliviana se definirá en un hexagonal intercontinental a disputarse en México y en el que participarán otras cinco selecciones: una de África, una de Asia, otra de Oceanía y dos de la Concacaf.

- Ficha Técnica:

2. Corea del Sur: Seung-gyu Kim; Lee Myung-Jae, Kim Tae-Hwan, Kim Min-Jae, Moon Hwan Kim, Won Du-jae, Kim Jin--gyu (Jens Castrop, min.85), Hwang Hee-Chan (Ji-sung Eom, min.76), Lee Jae-sung (Bae Jun-ho, min.60), Lee Kang-in (Yang Min-hyeok, min.85) y Heung-min Son (Gue-sung Cho, min.76).

Seleccionador: Hong Myung-bo.

0. Bolivia: Guillermo Vizcarra; Diego Arroyo, Diego Medina (Lucas Macazaga, min.90), Héctor Cuellar, Miguel Terceros, Enzo Monterio (José Martínez, min.90), Fernando Nava (Yomar Rocha, min.81), Gabriel Villamil (John García, min.80), Marcelo Torrez (Richet Gómez, min.90), Óscar López (Moisés Villaroel, min.72) y Roberto Fernández.

Seleccionador: Óscar Villegas.

Goles: 1-0, m.57: Heung-min Son, de tiro libre, 2-0 Gue-sung Cho

Árbitro: Ma Ning (China), amonestó a Lee Jae-sung (min.37), Lee Kang-in (min.43) por Corea del Sur; y a Roberto Carlos Fernández (min.50), Enzo Monteiro (min.60) por Bolivia.

Estadio: Daejeon World Cup Stadium ubicado en la ciudad coreana homónima. EFE

Corea del Sur Bolivia Amistoso
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Leo Messi
Fútbol Internacional
Presidente del Barça asegura que Messi debería tener una estatua
El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, aseguró este jueves que el argentino Leo Messi “debería tener una estatua” en el nuevo Spotify Camp Nou y señaló que la junta directiva está “trabajando en ello”, si bien matizó que, para hacer este homenaje, “tiene que estar de acuerdo la familia”.
Noviembre 13, 2025 05:00 p. m.
 · 
Redacción D10
G5qAsXwXwAAfkrM.jpg
Fútbol Internacional
Haaland y Sorloth acercan a Noruega al Mundial
Un doblete de Erling Haaland y otro de Alexander Sorloth, que anotaron los cuatro goles en doce minutos, proporcionaron la goleada ante Estonia de Noruega (4-1), que se acerca al Mundial 2026.
Noviembre 13, 2025 04:12 p. m.
 · 
Redacción D10
G2pwCplWkAAjuM9.jpeg
Fútbol Internacional
Turquía sanciona a 102 futbolistas por participar en apuestas deportivas
El Comité Disciplinario de la Federación Turca de Fútbol ha sancionado este jueves con entre 45 días y un año sin jugar a un total de 102 futbolistas de primera y segunda división por participar en apuestas deportivas, dentro de una investigación en la que han sido ya arrestados árbitros y el presidente de un club.
Noviembre 13, 2025 12:26 p. m.
 · 
Redacción D10
mauricio pochettino_64131720.jpg
Fútbol Internacional
Pochettino tiene sus dudas contra Paraguay
El seleccionador argentino de los Estados Unidos, Mauricio Pochettino, quien convocó a 24 jugadores para los amistosos contra Paraguay y Uruguay, analiza a estas alturas una serie de dudas que tiene para el partido del sábado contra la Albirroja.
Noviembre 13, 2025 10:20 a. m.
 · 
Redacción D10
Perú
Fútbol Internacional
Perú logra un milagroso empate ante Rusia
La selección peruana logró este miércoles un milagroso empate ante Rusia (1-1) en un partido amistoso disputado en San Petersburgo, en el que la Bicolor se alió con la suerte, ya que apenas disparó a portería en los 90 minutos.
Noviembre 12, 2025 05:42 p. m.
 · 
Redacción D10
Rob Edwards
Fútbol Internacional
Wolverhampton: Enso González tiene nuevo entrenador
El Wolverhampton Wanderers, colista de la Premier League y equipo del paraguayo Enso González, ha fichado a Rob Edwards como entrenador, tras la destitución de Vitor Pereira.
Noviembre 12, 2025 12:30 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más