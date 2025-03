De cara a la asamblea donde se elegirá al presidente de Cerro Porteño, Carlos Rejala cuestionó que Ariel Martínez siendo parte de la comisión actual haya hecho poco por el club. “Él (Rejala) conoció la cancha hace tres meses cuando se le antojó ser candidato”, aseveró Martínez para el programa Fútbol a lo Grande.

“Si dijo cosas de mí, me pone contento porque ahora es más valiente y no usa su perfil falso en redes para atacarme. Porque cuando me ve a mí me dice ‘hermanito, hermanito, vos sos el cambio, vos sos la esperanza’. Hay fotos y todo. Que no se haga el loco conmigo”, manifestó.

La asamblea en Cerro Porteño será el 29 de marzo y entre los temas principales a tratar estarán la elección de presidencia y la presentación de la Memoria y Balance General.