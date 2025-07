Hace 119 años arrancaba el primer campeonato paraguayo

El domingo 8 de julio de 1906 comenzó la disputa del primer torneo de la Primera División organizado por la entonces Liga Paraguaya de Football Association. Se jugaron tres partidos, todos a las 15:00.

La Liga se había fundado semanas antes, el 18 de junio, con cinco clubes: Olimpia, Guaraní, Nacional, Libertad y General Díaz. Para el torneo, además de estos equipos, se sumó el 14 de Mayo.

En la primera fecha se midieron: Olimpia vs. Guaraní, en la quinta Caballero (actual Parque Caballero); General Díaz vs. Nacional, en la quinta Stewart (sobre la avenida Perú y Juan de Salazar) y Libertad vs. 14 de Mayo, en la Villa Egusquiza (actual Gran Hotel del Paraguay).

Todo comenzó hace 119 años



El 8 de julio de 1906 inició el primer campeonato de Primera División del fútbol paraguayo.



El choque de franjeados y aurinegros culminó igualado a un tanto, la Academia cayó por 3-1 y el Guma estaba ganando por 2-0 cuando el encuentro fue suspendió 12 minutos antes del final. El certamen fue conquistado por Guaraní de manera invicta y tanto el General Díaz como el 14 de Mayo son clubes ya extintos.