Con vistas hacia un repunte

El plantel principal de Cerro Porteño trabaja, apuntando al compromiso del sábado 15 ante Recoleta, que será en La Nueva Olla, desde las 20:30.

El entrenador Diego Martínez prepara nuevamente variantes con respecto al once titular, ya que hasta el momento no pudo encontrar un rendimiento óptimo de su equipo, debido a que en cuatro presentaciones solo consiguió una victoria. Las principales novedades pasan por el sector medio, en donde el Azulgrana no logró aún encontrar una dinámica de juego efectivo.

Como principal candidato para ocupar la zona aparece Robert Piris Da Motta, de los más regulares del 2024, para hacer pareja con Gastón Giménez, que se afianzó en el puesto.

A su vez, como lateral por izquierda asoma Daniel Rivas, que respondió las veces que fue utilizado como variante, mientras que en el ataque, podría tener su chance de arrancar de titular del delantero Francisco Da Costa, que si bien no llegó aún a los goles, es el principal referente de área con que cuenta en la actualidad el plantel azulgrana.

CIFRA. 41 minutos suma Robert Piris Da Motta en la temporada. Ingresó en los juegos ante Libertad y Nacional.