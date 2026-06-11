¡Comienza el show de la Copa del Mundo!

El rebautizado para este Mundial como Estadio Ciudad de México, el tradicional pero rejuvenecido Estadio Azteca, se convertirá esta tarde desde las 14:30, con los actos inaugurales, en el único recinto del planeta en albergar su tercera ceremonia inicial de una Copa de Mundo, tras las míticas ediciones de 1970 y 1986.

Bajo la producción del reconocido director italiano Marco Balich, la ceremonia de inauguración comenzará exactamente 90 minutos antes del pitazo inicial del partido que protagonizarán la selección local y Sudáfrica, a las 16:00, en una especie de revancha del partido inaugural de Sudáfrica 2010. Es decir, simbólicamente la ceremonia durará lo de un partido de fútbol.

La jornada marcará el inicio formal de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el torneo más grande y ambicioso en la historia de este deporte, que por primera vez contará con 48 selecciones

Esta cita en la capital mexicana será apenas el primer eslabón de una propuesta inédita en la historia de los mundiales. Al tratarse de tres países coanfitriones, la FIFA implementará por primera vez una triple ceremonia inaugural escalonada y distribuida en cada nación sede.

Las pantallas gigantes y la coreografía en el campo rendirán un profundo homenaje visual a los legados de Diego Armando Maradona y Pelé, las dos máximas leyendas cuyas consagraciones definitivas ocurrieron precisamente sobre el césped del Azteca.

Pelé se consagró en este estadio en 1970 cuando Brasil venció 4 a 1 a Italia y consiguió su tricampeonato mundial. Por su parte, Maradona lo hizo en 1986 cuando Argentina consiguió el bicamepeonato. Hoy es tricampeón y Brasil, pentacampeón.

FAVORITAS. El análisis global coloca a las potencias europeas como favoritas: España (vigente campeona de Europa) y Francia lideran los pronósticos, seguidas muy de cerca por Inglaterra y Portugal. La defensora del título, la Argentina de Lionel Scaloni, aparece después, junto con Brasil. Este certamen marcará el “último baile” para unas cuantas leyendas. A sus 41 años, Cristiano Ronaldo comandará el ataque luso en su despedida definitiva de los mundiales, mientras que Lionel Messi (próximo a cumplir 39) y el eterno estratega croata Luka Modric (40 años) buscarán cerrar sus ciclos de la mejor manera. Otros ilustres veteranos que se van son el arquero alemán Manuel Neuer, el belga Kevin De Bruyne y el artillero brasileño Neymar.