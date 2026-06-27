27 jun. 2026
Copa del Mundo

Colombia vs. Portugal: Paso a paso

Colombia y Portugal quieren el liderato del Grupo K de la Copa Mundo.

Junio 27, 2026 07:30 p. m. • 
Por Redacción D10
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Mundial FIFA 2026 Colombia Portugal
Redacción D10
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