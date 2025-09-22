¿A qué hora es la gala del Balón de Oro 2025?

La talentosa Claudia Martínez y el fútbol paraguayo tendrán este lunes una jornada memorable en París, Francia en donde se desarrollará la ceremonia del Balón de Oro.

La ceremonia tendrá lugar en el Théâtre du Châtelet de París el próximo lunes 22 de septiembre. Será la 69º edición de esta ceremonia, que dará comienzo en torno a las 16:00 hora de Paraguay.

Martínez participa por el Trofeo Kopa, premio que se entrega a las mejores jugadoras juveniles del mundo menores de 21 años.

En la nómina la futbolista de Olimpia y la Selección Paraguaya deberá competir contra Michelle Agyemang (Inglaterra), Linda Caicedo (Colombia), Wieke Kaptien (Países Bajos) y Vicky López (España).

La gala del Balón de Oro podrá seguirse en directo a través de ESPN.