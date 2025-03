Clásico de alto voltaje

Si bien ambos vienen de una victoria que los coloca en la tranquilidad de saberse virtualmente dentro del Mundial 2026, son los argentinos quienes se encuentran no solo mejor sitiados en la tabla, sino su funcionamiento hasta ahora es superior al de Brasil y, en el duelo particular con los brasileños, los números últimamente le andan favoreciendo a los argentinos, sobre todo desde poco antes de que se consagraran campeones del mundo en 2022.

Por el lado de los locales, la novedad principal y única será la vuelta de Rodrigo De Paul, el volante mixto por derecha, cuya ausencia no fue motivo de extrañamiento en Montevideo por parte del equipo dirigido por Lionel Scaloni.

Por el lado de los visitantes, Dorival Jr. confía en el mismo once que arrancó la semana pasada en la victoria 2-1 sobre Colombia, aunque dicho triunfo se diera in extremis y ya con otros jugadores en cancha. En la previa, el delantero del Barcelona, Raphinha, declaró en entrevista del ex campeón del mundo y actual senador, Romario, que “sin Messi”, Brasil debería darle una “paliza” a Argentina, “dentro y fuera de la cancha”.

La declaración fue criticada por medios argentinos, que la calificaron de “promesa temeraria” y “ansiosa” por parte del delantero, uno de los que mejor nivel viene demostrando dentro de la Canarinha, al igual que en su club. En cualquier caso, la emoción del clásico sudamericano seguramente no estará ausente esta noche frente a los 80 mil espectadores y millones de televidentes.

CIFRA. 3 de los últimos cinco juegos los ganó Argentina, con 2 empates. El último fue 0-1 en la ida de Eliminatorias. 111 partidos llevan entre sí. Cada uno ganó 42 hubo 7 empates; este juego puede desequilibrar el historial.