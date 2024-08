Chilavert y su opinión sobre el nuevo seleccionador de Paraguay

José Luis Chilavert, legendario portero de la Selección Paraguaya de Fútbol, opinó sobre la próxima designación del argentino Gustavo Alfaro como nuevo seleccionador de la Albirroja, en reemplazo de su compatriota Daniel Garnero.

Fiel a su estilo, duro, contundente y sin rodeos, el ex arquero dio un puñetazo hacia este nombramiento. “No es el técnico que Paraguay necesita, no conoce, empezamos mal. El problema nuestro es muy profundo”, empezó diciendo en charla con Ñandutí.

Chilavert le da "la bienvenida" a Alfaro y a su equipo🔥



💣Tantos idiomas y el N° 1 @JoseLChilavert_ decidió hablar con la polémica sobre el que sería nuevo DT de la @Albirroja #ZonaFranca | #Ñanduti@PaloRubin @Juanctpy pic.twitter.com/HlF2gmHqMK — Radio Ñandutí (@nanduti) August 15, 2024

En este sentido, el paraguayo cuestionó las posibles nominaciones de profesionales argentinos sin trayectoria en la formación de jóvenes, como Aldo Duscher y Mariano Uglessich, en las categorías menores del combinado nacional.

“Nuestras categorías menores le dejaron en manos del argentino Aldo Duscher. ¿Yo les pregunto a ustedes si le conocen? El preparador físico del él en la Sub 20 es el hijo de Paolorosso (Elvio), el coordinador”, amplió.

“Y creo que la Sub 17 va a manejar Mariano Uglessich. Son chicos que no son formadores, no hablan guaraní y la mayoría de nuestros chicos vienen del interior. ¿Mba’e la he’ítava chupekuéra? ¿Mba’e la ombo’étava chupekuéra? (¿Qué les van a decir? ¿Qué les van a enseñar?)”, remarcó al respecto.

Gustavo Alfaro, nuevo seleccionador de la Albirroja. Foto: Gentileza

DÍA CLAVE. Gustavo Alfaro será presentado por Robert Harrison, presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, este viernes 16, como entrenador de la Selección Paraguaya, para afrontar lo que resta de las Eliminatorias para el Mundial de Norteamérica del 2026.

El vínculo con el profesional que dirigió últimamente a la selección de Costa Rica, en principio, es hasta fin de las clasificatorias, con automática renovación hasta la Copa del Mundo si la Albirroja consigue su objetivo.

El debut de Alfaro al frente del combinado guaraní será el viernes 6 de setiembre ante Uruguay en el mítico estadio Centenario por la fecha 7 de las Eliminatorias, desde las 19:30. Cuatro días más tarde, el martes 10, enfrentará a Brasil en el Defensores del Chaco desde las 20:00.