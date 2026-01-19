La Albirroja Máster compite en el Sur y Centro América

La Selección Paraguaya masculina competirá en el Torneo Internacional Sur y Centro América de hándbol que se desarrollará desde este lunes 19 de enero hasta el sábado 24 del corriente, en el Arena SND.
La competencia reparte 4 cupos para el Mundial ITF del 2027 y el equipo paraguayo está compuesto por Matías Chávez, Martín González, Carlos Samaniego, Alan Fernández, Nelson Martínez, Édgar Arias, Enzo Acosta, Éver Salinas, Santiago Talavera, José Luis Fiore, Juan Florentín, Diango Viana, Joaquín Medina, Ángel Marecos, Marcos Quiñónez y Jorge Rojas. Entrenador: Víctor Figueredo; asistentes técnicos: Rodrigo Rojas y Carlos Ramírez; preparador físico: Alessandro Ojeda; Kinesiólogo: Walter Alarcón. Delegado: Diego Alarcón.
El calendario de competición es el siguiente:
Lunes 19 de enero: Chile vs. Uruguay (15:30); Argentina vs. Perú (18:30); Brasil vs. Paraguay (21:00).
Martes 20 de enero: Uruguay vs. Brasil (15:30); Perú vs. Chile (18:00); Paraguay vs. Argentina 20:30.
Miércoles 21 de enero: Brasil vs. Chile (15:30); Paraguay vs. Perú (18:00); Argentina vs. Uruguay (20:30).
Viernes 23 de enero: Brasil vs. Perú (15:30); Argentina vs. Chile (18:00); Paraguay vs. Uruguay (20:30).
Sábado 24 de enero: Uruguay vs. Perú (15:30); Chile vs. Paraguay (18:00); Brasil vs. Argentina (20:30).