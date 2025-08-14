13 ago. 2025
Copa Libertadores

Cerro Porteño cede sobre el final y complica chances en la Copa

Cerro Porteño cayó por 1-0 de local ante Estudiantes de La Plata en La Nueva Olla y complica sus chances de clasificación a los cuartos de final. La revancha será en una semana en La Plata donde irá con la obligación de ganar o ganar.

Agosto 13, 2025 09:06 p. m. • 
Por Redacción D10
El Ciclón decepcionó a su pueblo.

Foto: Andrés Catalán - Última Hora

Cerro Porteño jugó un primer tiempo para el olvido, en la segunda fracción mejoró pero sobre el final un fatídico penal significó la derrota 0-1.

En cuanto al trámite, los primeros 20 minutos fueron muy friccionados, el balón se mantuvo muy lejos de ambos arcos. Las jugadas más peligrosas en el juego se desarrollaron por las bandas.

A los 22' el portero Alexis Martín tuvo una tapada fenomenal, el ex Cerro Porteño Santiago Arzamendia ensayó un bombazo que fue desviado al córner. Posteriormente, el Ciclón obligado buscó las habilitaciones frontales, a espaldas de los defensores visitantes, con la intención de sorprender. El Ciclón culminó sus acciones con remates débiles sin mucho peligro.

Desde los 30' y hasta el final de la primera fracción, el Pincha se adueñó de las acciones con un Cerro Porteño inseguro en la salida y con muchos errores en los despejes.

SEGUNDO TIEMPO

El Ciclón volvió a entrar con muchas dudas en el medio sector. Con una presión muy activa y asfixiante del equipo visitante.

Mientras que a los 56' llegó la acción más prometedora de gol para el Azulgrana. Guapeada de Ignacio Aliseda por el sector izquierdo para habilitar a Juan Manuel Iturbe que envió un balonazo que roza el poste del guardameta charrúa Muslera.

Otra situación para el local llegó a los 68', Jorge Morel de cabeza pero nuevamente respondió el portero de Estudiantes.

Sobre el final, a los 92 minutos, una falta de Matías Pérez sobre el delantero Guido Carrillo se cobró penal a favor de la visita. Del remate se encargó Santiago Ascacibar (90+8') para sentenciar a favor de la visita y llevar la victoria a La Plata.

LA REVANCHA

El partido de vuelta, la gran revancha se disputará en una semana, el miércoles 20 de agosto en el estadio Uno Jorge Luis Hirschi desde las 19:00.

Redacción D10
