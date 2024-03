Las cosas que tiene el fútbol. Juan Patiño estuvo muy cerca de arribar a Olimpia en esta temporada, pero un detalle en la revisión médica hizo que el jugador no pueda cumplir su segundo ciclo en el club. Sin embargo, Ameliano le abrió las puertas y hoy festeja la clasificación del equipo en la Copa Sudamericana.

“No sabría decirte lo que pasó en Olimpia, yo firmé contrato y luego rescindí de nuevo, yo siempre tuve esa lesión. Con la publicación que hicieron, casi me dejaron sin club”, expresó el jugador en Fútbol a lo Grande.

“Firmé contrato, luego no sé que pasó, fue todo raro. Luego de las pruebas médicas, ya no me llamaron más”, agregó.

Juan Patiño agradeció a Sportivo Ameliano y al profesor Pedro Sarabia por abrirle las puertas e indicó que se encuentra en excelentes condiciones, ayudando al equipo.