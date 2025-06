Sportivo Ameliano pendiente por Thomás Gutiérrez

Héctor Melgarejo, presidente del Sportivo Ameliano, habló este sábado con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental y contó que existe una suerte de expectativa por lo que pase con Thomás Gutiérrez. El jugador venezolano fue a préstamo al Guma y el 30 de junio fenece el plazo para hacer uso de la opción de compra.

“Nosotros no tenemos comunicación. Si es por nosotros que se quede en Libertad. En Ameliano, económicamente, no estamos pasando buen momento, pero está lo deportivo que jugar en Libertad le da un prestigio mayor al jugador”, comenzó diciendo Melgarejo en la 1080 AM.

“Pasó a ser convocado a la Selección Venezolana y si por esa gracia Venezuela llega ir al Mundial, también ya hay una plata que cobrar por eso. Pero deportivamente ojalá se quede en Libertad”, agregó.

Melgarejo reveló que la V Azulada deberá recurrir a un financiamiento externo para afrontar la segunda parte del año en la Primera División, pero que en caso de darse la venta de Gutiérrez ya salvarían el semestre. “Si hacen uso de la opción dejamos de tener problemas financiero en el semestre”, tiró.