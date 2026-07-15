15 jul 2026
Fútbol Internacional

Adeyemi llega a España para cerrar su fichaje por Barcelona

El delantero alemán Karim Adeyemi ha aterrizado este miércoles en la capital catalana para cerrar su fichaje por el Barcelona para las próximas cinco temporadas, hasta el 30 de junio de 2031, procedente del Borussia Dortmund.

Julio 15, 2026 01:02 p. m. • 
Por Redacción D10
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El Barcelona ficha al delantero alemán.

Foto: @FabrizioRomano

La previsión del club español es que el internacional germano, de 24 años, se someta este jueves a la perceptiva revisión médica y el viernes se ejercite por primera vez junto a sus nuevos compañeros a las órdenes de Hansi Flick, el entrenador que le hizo debutar con la selección absoluta de Alemania cuando el jugador tenía 19 años.

Otra cosa diferente será su presentación oficial, puesto que el presidente de la entidad, Joan Laporta, se encuentra actualmente en Estados Unidos para presenciar la parte final del Mundial.

El acuerdo entre Barça y Borussia Dortmund se cerró en 22 millones de euros más siete más en variables y el club alemán se ha reservado un 20% de una futura venta.

Adeyemi se convertirá en el segundo fichaje del equipo de Flick para el curso 2026-27 después de la contratación de Anthony Gordon (Newcastle).

Barcelona Fútbol Internacional
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