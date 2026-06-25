Brasil golea con doblete de Vinicius y avanza como primera

La selección de Brasil exhibió toda su jerarquía y derrotó con autoridad por 3-0 a Escocia, en un encuentro que dominó de principio a fin y en el que aprovechó cada error de su rival.

La Canarinha abrió el marcador apenas a los 7 minutos gracias a Vinicius Júnior. El delantero brasileño capitalizó una desatención de la defensa escocesa y definió con tranquilidad para poner el 1-0.

El propio Vinicius volvió a aparecer a los 22 minutos. Un nuevo fallo en la última línea de Escocia le permitió al atacante firmar su doblete y ampliar la diferencia antes del descanso.

En la segunda mitad, Brasil mantuvo el control del juego y terminó de sentenciar el compromiso a los 60 minutos. Bruno Guimarães asistió con precisión a Matheus Cunha, quien definió de primera para decretar el 3-0 definitivo.

Ya con el resultado asegurado, el entrenador brasileño le dio minutos a Neymar Jr., que ingresó a los 76 minutos con el partido completamente bajo control.

Con una actuación sólida y efectiva, Brasil sumó una victoria convincente y dejó en claro su candidatura en la Copa del Mundo, liderado por la gran noche de Vinicius Júnior y la contundencia de su ataque.

Brasil y Marruecos culminaron la primera rueda con 7 unidades, pero el equipo sudamericano se ubicó en el primer lugar por mejor diferencia de goles.

Se confirmó el retorno de Neymar Jr.

A los 76 minutos de partido, el entrenador de la selección de Brasil decidió darle ingreso a Neymar Jr. en el compromiso frente a Escocia, cuando la Canarinha ya se imponía con claridad por 3-0.

El astro brasileño regresó a la acción en un momento de absoluto dominio de su equipo, sumando minutos en la recta final del encuentro correspondiente a la fase de grupos del Mundial 2026. Su ingreso fue recibido con entusiasmo por los aficionados, que esperaban volver a verlo en escena con la camiseta verdeamarela.