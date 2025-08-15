14 ago. 2025
Copa Libertadores

Botafogo vence con un gol relámpago

Botafogo, campeón brasileño y de la Copa Libertadores el año pasado, venció este jueves en Río de Janeiro por 1-0 al Liga de Quito ecuatoriano, con un gol de Artur a pocos segundos de iniciado el partido, y se puso en ventaja en la disputa por un cupo en cuartos de final del torneo continental.

Agosto 14, 2025 10:29 p. m.
FBL-LIBERTADORES-BOTAFOGO-LIGA

Buena victoria de Botafogo de local.

PABLO PORCIUNCULA/AFP

El conjunto brasileño ahora necesita de un empate en su visita en la altura de Quito para avanzar a la próxima fase de la Libertadores y mantener el sueño de retener el título conquistado el año pasado.

En un partido bastante intenso y disputado, el conjunto carioca, comandado por el técnico italiano Davide Ancelotti, intentó hasta el último minuto ampliar el marcador, pero se estrelló con una defensa muy bien montada por el Liga de Quito, en el que debutó como entrenador el brasileño Tiago Nunes.

Botafogo tan solo necesitó de 14 segundos para abrir el marcador, con una anotación en la que el atacante Artur aprovechó una asistencia de Alex Telles.

La prematura anotación obligó al equipo comandado por Tiago Nunes a cambiar todo su libreto y a salir al ataque para intentar el empate lo más rápido posible.

Los dirigidos por Ancelotti aprovecharon que Liga se expuso en la defensa para intentar aumentar el marcador con contragolpes y jugadas de velocidad, pero con tan solo Artur adelantado, tuvo dificultades de finalizar.

El conjunto ecuatoriano por poco consigue el empate con un golazo de Cornejo, pero el portero John le frustró la fiesta.

Liga aumentó la presión en los últimos minutos del primer tiempo y por poco consigue igualar con una finalización de Villamil que Vitinho tuvo que salvar debido a que John ya estaba vencido.

El partido fue más parejo en el comienzo del segundo tiempo, con ambos equipos turnándose en el ataque, aunque sin hacerse daño, y Liga con más control del balón.

La incapacidad de sus atacantes de aumentar la ventaja obligó a Ancelotti a introducir cuatro cambios, con la entrada de jugadores de ataque como Matheus Martins, Nathan Fernandes y Joaquín Correa.

Los cambios le permitieron a los locales retomar el control del partido y generar jugadas de peligro, principalmente con Matheus Martins, Nathan Fernandes y Arthur Cabral, pero los visitantes impidieron que se aumentara la ventaja.

Botafogo presionó hasta el final, sin embargo tuvo que resignarse a viajar a Quito con solo un gol de ventaja.

Los jugadores del campeón brasileño desperdiciaron la oportunidad de lucirse en un partido observado en las tribunas por el seleccionador brasileño, Carlo Ancelotti, que prepara la lista de los jugadores que convocará para los encuentros ante Chile y Bolivia por las eliminatorias mundialistas.

Botafogo Liga de Quito Copa Libertadores
