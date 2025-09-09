Bolivia, por la heroica

La Verde está luchando por clasificar al Mundial 2026, con el objetivo de asegurar el puesto de repechaje, que actualmente ocupa Venezuela, ya que el 7º puesto es el que otorga ese cupo en las Eliminatorias Conmebol. Para lograrlo, Bolivia necesita ganar su partido contra La Canarinha y esperar que Venezuela no obtenga una victoria ante los cafeteros, en el Monumental de Maturín.

Si tomamos como referencia los antecedentes en total se enfrentaron en 8 ocasiones, repartiéndose tres triunfos para cada selección y dos empates. Es así que Bolivia buscará tomar ventaja y cortar una mala racha de triunfos que arrastra desde hace 16 años. La última victoria de La Verde fue el 2009 por las clasificatorias al Mundial de Sudáfrica.

CIFRA. 35 goles encajó Bolivia en estas Eliminatorias, teniendo la defensa más vulnerable. En tanto, marcó 16 goles.