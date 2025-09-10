09 sept. 2025
Eliminatorias

Bolivia da la nota venciendo a Brasil y clasifica al repechaje

La selección de Bolivia jugará en marzo un hexagonal por un cupo en el Mundial 2026 como consecuencia del séptimo puesto que se adjudicó en el cierre de las Eliminatorias con una victoria por 1-0 sobre Brasil.

Septiembre 09, 2025 10:44 p. m.
Miguel Terceros le dio el triunfo a Bolivia.

Un penal ejecutado por Miguel Terceros en el cuarto minuto añadido al primer tiempo bastó a la Verde para sellar el triunfo en los 4.150 metros de altitud del municipio de El Alto, y desplomó a la Canarinha al quinto de la clasificación con los mismos 28 de Colombia (tercera), Uruguay (cuarta) y Paraguay (sexta).

Bolivia llegó al fin de su travesía con 20 puntos, que le valieron para apoderarse del séptimo escaño, al que llegó hoy aferrada la selección de Venezuela, y que da un pasaje para jugar una repesca internacional por un solo cupo en el Mundial en la que participarán además una selección de África, otra de Asia y una más de Oceanía, así como dos de la Concacaf.

De los 54 puntos posibles, Bolivia cosechó el equivalente al 37 por ciento, un balance que extiende el sueño de la clasificación al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México.

Brasil llegó al fin de su travesía en las eliminatorias con 28 puntos de 54 posibles, es decir, con un 51, 8 por ciento de aprovechamiento.

