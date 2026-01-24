24 ene. 2026
Bayern sufre su primera derrota en la Bundesliga

El Augsburgo se convirtió este sábado, en la decimonovena jornada de la Bundesliga, en el primer equipo en derrotar al Bayern en la Bundesliga al imponerse con justicia por 1-2 en la Allianz Arena.

Enero 24, 2026 02:56 p. m. • 
Por Redacción D10
Jugadores del Bayern reaccionan tras la primera caída en la temporada.

Los partidos del Bayern en lo que va de este año parecen tener una constante: el equipo sufre en los primeros tiempos y, este sábado ante el Augsburgo, no ha sido la excepción pese a que los bávaros se fueron al descanso con ventaja de 1-0 en el marcador. La diferencia hoy fue que el Bayern siguió sufriendo en la segunda parte y al final encajó la primera derrota.

Un gol de cabeza del japonés Hiroki Ito,en el minuto 23, en saque de esquina lanzado desde la derecha por Michael Olise, marcó la diferencia en una primera parte en la no había logrado fabricar una sola ocasión de gol, pese a tener claras ventajas en posesión de pelota.

El Augsburgo defendía bien y, cuando la pelota estaba en la mitad del Bayern, recurría a la presión alta para bloquear la salida.

Cuando recuperaba la pelota en la propia mitad intentaba lanzar contragolpes. El primero, en el minuto 4, terminó en un remate desviado de Claude-Maurice.

Tras el gol de Ito vino una fase en la que el partido se desatascó un poco y el Bayern estuvo cerca del segundo, primero en el 25, cuando Lennart Karl no alcanzó a conectar un buen centro de Luis Díaz. Luego el propio Luis Díaz estuvo cerca en el 26 cuando llegó en buena posición de remate pero se encontró con una buena parada de Finn Dahmen,

La primera parte se cerró con un buen contragolpe del Augsburgo que terminó con un remate al larguero de Robon Fellhauer que le recordaba a todos los implicados que el partido seguía abierto.

A diferencia de otros partidos de este año, los problemas del Bayern no acabaron en el descanso sin que siguieron en la segunda parte y el Augsburgo siguió buscando sus ocasiones.

El Augsburgo lograba tener posesiones largas en la mitad contraria y tuvo ya una buena llegada en el 49 con un remate de Claude Maurice que pegó en el pecho de Urbig y en el que Kade se perdió el rebote por muy poco.

Adelante, el Bayern lograba generar muy poco y el Augsburgo se convirtió en el equipo más activo. En el minuto 75, tras varias buenas llegadas, Arthur Chaves empató de cabeza en un saque de esquina.

Con el empate, el Augsburgo no se encerró atrás sino que siguió generando permanentemente jugadas de ataque y, en el 81, Massengo logró el gol de la victoria, con un remate desde el centro del área a servicio de Giannoulis desde la izquierda.

El Bayern hizo esfuerzos por evitar la derrota pero las ocasiones fueron escasas. Sólo en el último instante estuvo cerca con un remate al larguero de Olise desde fuera del área.

Ficha técnica:

1 - Bayern; Urbig; Davies (Kimmich, 61), Minjae Kim (Chávez, 85), Tah, Ito (Bischof,, 79); Goretzka (Jackson, 79), Pavlovic; Olise, Karl (Musiala, 61), Luis Díaz; Kane.

2 - Augsburgo: Dahmen; Zesiger, Kevin Schlotterbeck, Arthur Chaves (Wolf, 85); Fellhauer, Rexhbecaj, Massengo, Giannoulis; Rieder, Claude-Maurice; Kade (Essende, 64).

Goles: 1-0, min 23: Olise. 1-1, min 75: Arthur Chaves, 1-2, min.81: Masengo.

Árbitro: Florian Exner. Amonestó a Tah.

Incidencias: partido de la jornada 19 de la Bundesliga alemana disputado en la Allianz Arena de Múnich.EFE

Fútbol Internacional Bundesliga Bayern Múnich
