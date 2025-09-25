Bava se quebró en su despedida de Independiente

El uruguayo Jorge Bava anunció en conferencia de prensa su salida como entrenador del Independiente Santa Fe, equipo que deja para sumarse al frente de Cerro Porteño.

El charrúa dirigió su último partido del equipo frente al DIM por la Copa Colombia y luego, tras el lance, habló ante los medios visiblemente emocionado por la despedida.

“Hace dos días tuve una oferta, es verdad. Con mi cuerpo técnico decidimos aceptarla. Vimos una oportunidad para nuestro futuro. Una decisión difícil, no desde lo contractual, sino desde lo afectivo”, expresó Bava.

En tanto, el club de Bogotá, que un día antes había manifestado, por boca del presidente Eduardo Méndez, que el DT seguiría en la institución, emitió un comunicado confirmando la decisión.

“Pese a los esfuerzos realizados desde el club, hemos aceptado la renuncia del director técnico Jorge Bava y su equipo de trabajo”, dice parte del texto que además agradece la labor y desea éxitos para el proyecto que se viene.

Jorge Bava tomará el cargo dejado por Diego Martínez. El equipo azulgrana aún mantiene sus opciones al título del torneo Clausura y con el charrúa buscará cortar con la sequía de títulos que arrastra desde el 2021.

