13 ago. 2025
Copa Libertadores

Atlético Nacional deja escapar el triunfo con dos penales fallados por Edwin Cardona

Atlético Nacional dejó escapar este martes un triunfo en casa al empatar sin goles con el Sao Paulo el partido de ida de octavos de final de la Copa Libertadores en el que Edwin Cardona tuvo una noche para olvidar al desperdiciar dos cobros de pena máxima.

Agosto 13, 2025 07:37 a. m. • 
Por Redacción D10
GyMYX83XIAAmFbh.jpeg

El paraguayo Bobadilla jugó en el equipo visitante.

Foto: @Libertadores

Atlético Nacional dejó escapar este martes un triunfo en casa al empatar sin goles con el Sao Paulo el partido de ida de octavos de final de la Copa Libertadores en el que Edwin Cardona tuvo una noche para olvidar al desperdiciar dos cobros de pena máxima.

El Sao Paulo, sin mostrar gran calidad, la sacó barata en el estadio Atanasio Girardot, de Medellín, gracias en parte a la mala suerte de Cardona que erró los cobros en los minutos 12 y 66.

Desde el comienzo, Nacional intentó hacer valer su condición de local para acabar con el invicto del Sao Paulo pero tropezó con la incapacidad para definir a pesar de las arremetidas de Marlos Moreno, figura del partido y una amenaza constante para el arco del portero Rafael.

El equipo verde de Medellín aprovechó el adelanto de las líneas del tricolor para asediar durante los primeros diez minutos la portería rival con Moreno, que remató aparatosamente una jugada por el centro, y con Edwin Cardona, que pesar de las ganas no afinó la puntería.

Cardona desperdició la opción más clara de gol en el primer tiempo al lanzar en el minuto 12 por fuera del palo izquierdo de Rafael un penal señalado por el árbitro uruguayo Gustavo Tejera luego de una discutida mano en el área de Nahuel Ferraresi.

El penal perdido fue un golpe anímico para el anfitrión, que la visita aprovechó para disminuir los espacios e intentar llegar con peligro a la puerta de David Ospina, aunque sin inquietarlo.

El equipo brasileño se asomó con un disparo desviado de André Silva y otro de Marcos Antonio que desvió Tesillo, mientras que Nacional respondió a los pocos minutos con Marino Hinestroza, Andrés Román y nuevamente con Marlos Moreno, todos desviados.

Después del descanso Nacional volvió con la misma vocación ofensiva y estuvo a punto de abrir el marcador, primero con un disparo de Cardona que parecía ir para dentro pero se desvió cerca del palo izquierdo, y luego con otra espectacular remate de Zapata que dio en el palo derecho de Rafael.

A los 58, el Sao Paulo se salvó de nuevo cuando Marlos Moreno, en una veloz descolgada, sirvió el balón para Hinestroza que de manera increíble pegó en el palo.

La visita no se dejó intimidar y respondió con un remate de Luciano pero Ospina desvió la pelota.

Vino entonces el segundo penal para Nacional, otra vez por una falla de Ferraresi, que cometió una falta sobre Morelos y la suerte le volvió a dar la espalda a Cardona que lanzó de nuevo sobre el palo izquierdo y Rafael alcanzó a desviar el balón.

Los locales no aflojaron en su empeño de anotar con un disparo de Marlos Moreno justo antes de ser sustituido y otro de Matheus Uribe, que entró al final por Zapata pero tampoco encontró la ruta del gol, con lo cual la llave se definirá el 19 de agosto en la visita de Sao Paulo al estadio Morumbi.

Atlético Nacional Sao Paulo Copa Libertadores
Redacción D10
Más contenido de esta sección
QH3ABXHOYVHIFBLZPNJW5Z5SA4.jpg
Copa Libertadores
Libertad tiene estadio confirmado para recibir a River Plate
La Conmebol dio el visto bueno para que Libertad pueda jugar de local ante River Plate por los octavos de final de la Copa Libertadores.
Junio 19, 2025 12:13 p. m.
 · 
Redacción D10
ACT_7276_1_61153212.jpg
Copa Libertadores
El campeón paraguayo tiene rival en octavos
Libertad, flamante campeón del fútbol paraguayo, enfrentará a River Plate en los octavos de final de la Libertadores.
Junio 02, 2025 12:28 p. m.
 · 
Redacción D10
GsKMJapW4AA6y3K.jfif
Copa Libertadores
Colo Colo cierra con un triunfo y deja a Bucaramanga en playoffs de la Sudamericana
El chileno Colo Colo consiguió cerrar con un triunfo este jueves por 1-0 ante el Atlético Bucaramanga su accidentada participación en el grupo E de la Copa Libertadores y dejar al equipo colombiano en los ‘playoffs’ de la Copa Sudamericana al no poder avanzar a octavos de final.
Mayo 30, 2025 07:30 a. m.
 · 
Redacción D10
GsKjZTOWkAA3YXK.jfif
Copa Libertadores
Racing vence sobre el final a Fortaleza para terminar como líder cómodo del grupo E
Racing Club se impuso este jueves por 1-0 ante Fortaleza en el ‘Cilindro de Avellaneda’, en un juego válido por la última jornada del Grupo E de la Copa Libertadores.
Mayo 30, 2025 07:06 a. m.
 · 
Redacción D10
GsJ3cEhW8AAQf7W.jfif
Copa Libertadores
Vélez gana el Grupo H tras sellar ante Peñarol un empate con sabor a victoria
Vélez Sarsfield se clasificó este jueves a los octavos de final de la Copa Libertadores como líder del Grupo H tras sellar ante el uruguayo Peñarol un empate sin goles que tuvo sabor a victoria.
Mayo 30, 2025 06:53 a. m.
 · 
Redacción D10
ACT_7576_2_61192117.JPG
Copa Libertadores
Olimpia se despide de la Libertadores con goleada
Olimpia goleó a San Antonio Bulo Bulo en su último partido en la Copa Libertadores 2025.
Mayo 29, 2025 08:52 p. m.
Carga Más