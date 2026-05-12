12 may. 2026
Fútbol Internacional

Asistencia de Redes en triunfo de Liga sobre Mushuc Runa

Liga Deportiva Universitaria de Quito se impuso sobre Mushuc Runa, en el cierre de la decimotercera fecha de la Liga Pro de Ecuador. Uno de los tantos tuvo colaboración del paraguayos Redes.

Mayo 12, 2026 07:47 a. m. • 
Por Redacción D10
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Redes colaboró con una asistencia para su equipo.

Foto: LDU_Oficial

El brasileño Deyverson anotó este miércoles un doblete en el triunfo por 1-3 de Liga Deportiva Universitaria de Quito sobre Mushuc Runa, en el cierre de la decimotercera fecha de la Liga Pro de Ecuador, y dio un respiro al técnico brasileño Tiago Nunes.

Deyverson, de discreto rendimiento en los doce partidos anteriores, necesitó apenas 20 minutos en cancha, tras reemplazar a Michael Estrada, para marcar sus dos goles: primero con un remate rasante y luego con un disparo que se filtró por encima del portero uruguayo Rodrigo Formento.

El chileno Fernando Cornejo abrió el camino de la victoria de Liga, tras una gran asistencia de Alejandro Tobar.

En el tramo final del encuentro, el ecuatoriano Ronie Carrillo descontó para Mushuc Runa, que quedó décimo con 16 puntos.

El triunfo devolvió la calma al Rey de Copas y a Nunes, cuestionado por los aficionados debido al rendimiento del equipo, que es cuarto en la tabla con 20 unidades, lejos de las 31 del líder, Independiente del Valle.

En partidos anteriores, los hinchas habían pedido la salida de Nunes, quien asumió la dirección técnica del cuadro capitalino en mayo de 2025, tras reemplazar al argentino Pablo ‘Vitamina’ Sánchez, y logró clasificar al equipo a la fase de grupos de la actual Copa Libertadores.

Después de su segundo gol, Deyverson mandó a callar a los aficionados de Liga presentes en el estadio Bellavista, de Ambato, aunque luego se acercó a las gradas para disculparse con los hinchas que reconocieron su gran desempeño.

La tabla de goleadores, al cierre de la decimotercera fecha, es liderada por el argentino Agustín Herrera, de Orense, y el boliviano Bruno Miranda, de Aucas, con seis tantos cada uno. Les siguen, con cinco goles, el argentino Darío Benedetto (Barcelona), Emerson Pata (Independiente del Valle) y Byron Palacios (Universidad Católica).

Fútbol Internacional Ecuador Liga de Quito
Redacción D10
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