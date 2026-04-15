El PSG, dispuesto a reabrir negociaciones con París sobre el Parque de los Príncipes

El club indicó que toma nota de la voluntad municipal de negociar “sobre nuevas bases” y, pese a mantener abiertas las opciones de traslado a las localidades de Massy o Poissy (a las afueras de la ciudad), confirmó su disposición a dialogar, en un proceso que deberá apoyarse en estudios detallados de viabilidad.

El Ayuntamiento de París propone integrar el estadio en un proyecto más amplio de remodelación urbana, pero sin centro comercial, una vía que el PSG considera “una nueva perspectiva”.

El Consejo de París busca asegurar la permanencia del club en su estadio mediante una venta o un arrendamiento de larga duración.

“Dejar que el París Saint-Germain abandone el Parque de los Príncipes sería un error político, deportivo e histórico”, declaró el martes el socialista Grégoire, contrario a la venta del recinto deportivo, propiedad del Ayuntamiento.

La decisión final se espera para el próximo otoño.