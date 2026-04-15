17 abr. 2026
Fútbol Internacional

El PSG, dispuesto a reabrir negociaciones con París sobre el Parque de los Príncipes

El París Saint-Germain (PSG) se mostró este miércoles “dispuesto a reabrir conversaciones” con la Alcaldía de París sobre la compra o arrendamiento del estadio del Parque de los Príncipes, tras el mandato del Consejo de la capital francesa al nuevo alcalde, Emmanuel Grégoire, para retomar el diálogo.

Abril 15, 2026 07:35 a. m. • 
Por Redacción D10
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Parque de los Príncipes, en París, Francia.

El club indicó que toma nota de la voluntad municipal de negociar “sobre nuevas bases” y, pese a mantener abiertas las opciones de traslado a las localidades de Massy o Poissy (a las afueras de la ciudad), confirmó su disposición a dialogar, en un proceso que deberá apoyarse en estudios detallados de viabilidad.

El Ayuntamiento de París propone integrar el estadio en un proyecto más amplio de remodelación urbana, pero sin centro comercial, una vía que el PSG considera “una nueva perspectiva”.

El Consejo de París busca asegurar la permanencia del club en su estadio mediante una venta o un arrendamiento de larga duración.

“Dejar que el París Saint-Germain abandone el Parque de los Príncipes sería un error político, deportivo e histórico”, declaró el martes el socialista Grégoire, contrario a la venta del recinto deportivo, propiedad del Ayuntamiento.

La decisión final se espera para el próximo otoño.

Fútbol Internacional PSG Parque de los Príncipes
Redacción D10
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